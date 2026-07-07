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マツダ『CX-5』新型、パナソニック オートモーティブシステムズの「CDC」採用

・パナソニック オートモーティブシステムズのCDCがマツダの新型CX-5に採用された

・CDCはSDV対応で、OTAによる継続的な機能進化を可能にする

・VirtIO対応で、ソフトウェア資産価値の最大化に寄与する

パナソニック オートモーティブシステムズのコックピット・ドメイン・コントローラー（CDC）
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  • マツダ CX-5 新型
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パナソニック オートモーティブシステムズのコックピット・ドメイン・コントローラー（CDC）が、マツダの新型『CX-5』に採用された。

【画像】マツダCX-5新型

同社によると、CX-5は2025年12月に欧州向け、2026年5月に日本向けで発売。CDCは日本・北米・欧州などで展開する計画だ。

新型CX-5は「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」を開発コンセプトに、室内の広さや快適性、静粛性の向上を図ったモデル。あわせて新たな電子プラットフォーム「MAZDA E/E ARCHITECTURE+」を採用し、ヒューマン・マシン・インターフェイス（HMI）を一新したほか、通信機能やアプリケーション、先進運転支援システム（ADAS）を強化・拡充した。

採用されたCDCは、こうした進化したHMIを支えるコックピットの中核システムだ。ソフトウェア・デファインド・ビークル（SDV）化に対応し、アップデータブルな基盤を採用することで、Over The Air（OTA）による継続的な機能進化を可能にする。車載インフォテインメントシステム、ヘッドアップディスプレイ、メーターなどコックピット領域を統合的に制御し、周辺機器との連携や音声操作を含む先進的なUXに対応するとしている。

さらに同社は、開発で業界標準化として推進しているオープンなデバイス仮想化技術「VirtIO」に対応した点を挙げる。これにより、ソフトウェアの継続的な進化を可能にし、将来的なソフトウェア資産価値の最大化に寄与するとしている。今後はSDV時代の車両ソフトウェア基盤の進化に貢献するとしている。

《森脇稔》

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