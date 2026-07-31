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マツダ『CX-5』新型、安全性で最高評価TSP+を獲得…米IIHS

・新型CX-5の米国仕様モデルがIIHSのTSP+を獲得した

・マツダは2024年以降3年連続でTSP+獲得モデル数が全銘柄最多を維持している

・2026年はCX-5を含む米国マツダ9モデルがTSP+、累計100回目も達成した

マツダ CX-5 新型（北米仕様）
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マツダは7月30日、新型『CX-5』の米国仕様モデルが、米国道路安全保険協会（IIHS）の最高評価「TOP SAFETY PICK+（TSP+）」を獲得したと発表した。

【画像】マツダ CX-5 新型（北米仕様）

マツダによると、同社は2024年以降3年連続で、TSP+獲得モデル数で全銘柄中最多を維持している。

マツダ CX-5 新型（北米仕様）マツダ CX-5 新型（北米仕様）

新型CX-5は「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」を開発コンセプトに掲げる。IIHSの評価では、高い予防安全性能と衝突安全性能が評価され、対車両や対歩行者への対応などで優れた結果を得たという。

また、2026年のIIHS安全性能評価では、CX-5を含む米国のマツダ車9モデルがTSP+を獲得した。さらに、2008年以来のTOP SAFETY賞におけるTSP+およびTSPの累計獲得回数が、ブランドとして100回目に到達したとした。

マツダ CX-5 新型（北米仕様）マツダ CX-5 新型（北米仕様）

マツダは、CX-5が欧州のEuro NCAPおよび豪州・ニュージーランドのANCAPでも最高評価の「5つ星」を獲得したことにも触れ、第三者評価での高い評価が広がっていると説明した。

同社は今後も安全技術の進化を続け、「ひと中心」の開発思想のもと、自動車技術で対策が可能なものについては2040年を目途に、自社の新車が原因となる「交通死亡事故ゼロ」を目指すとしている。

《森脇稔》

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