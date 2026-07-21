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アウディ『A6』新型、安全性で最高評価「TOP SAFETY PICK+」獲得…米IIHS

・IIHSがアウディA6新型に最高評価「TOP SAFETY PICK+」を授与した

・IIHSは衝突安全や歩行者安全、前方衝突回避などを総合評価する

・2026年は基準が厳格化し、新型A6はクラッシュ回避と照明も評価された

アウディ『A6セダン』新型（米国仕様）
  • アウディ『A6セダン』新型（米国仕様）
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  • アウディ『A6セダン』新型（米国仕様）
  • アウディ『A6セダン』新型（米国仕様）

アウディは、ミドルセダンの『A6』の新型が、IIHS（米国道路安全保険協会）から最高評価の「TOP SAFETY PICK+」に認定されたと発表した。

【画像】アウディ『A6』新型

アウディは新型A6の追加により、同賞を受けるモデルが7車種になった。2026年時点で、プレミアムブランドとしては最多だという。

対象となったのは、アウディ『A5』、A6、『Q5』、『Q5 Sportback』、『A6 Sportback e-tron』、『Q6 e-tron』、『Q6 Sportback e-tron』だ。

IIHSは、正面や側面の衝突保護、歩行者の安全性、前方衝突防止システムの有効性など複数分野で評価する。

「TOP SAFETY PICK+」を得るには、すべての分野で最高評価を満たす必要がある。さらに2026年は基準が一段と厳しくなり、乗員保護とクラッシュ回避性能の比重が高まった。

アウディA6新型は、クラッシュの耐性、クラッシュ回避、照明の評価で好結果を得た。主要な衝突テストで「Good」評価を獲得し、ヘッドライトと前方衝突防止システムについて必要基準を満たしたという。

なおIIHSは米国に拠点を置く独立組織で、保険業界の資金で運営される。TOP SAFETY PICK+は同組織の最高の安全賞だ。

《森脇稔》

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