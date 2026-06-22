いすゞ、エルフミオやキャンピングカー専用シャシー4台を展示…東京アウトドアショー2026

いすゞ自動車は、6月26日（金）から28日（日）にかけて幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される「東京アウトドアショー2026」に出展する。

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今回の出展テーマは「毎日をいすゞでもっと楽しむ」。AT限定普通免許で運転できる小型トラック「エルフミオ」と、キャンピングカー専用シャシ「トラヴィオ（Travio）」「ビーカム（Be-cam）」をベースとしたキャンピングカーの計4台を実車展示する。

■展示車両

【トラヴィオ ＜コルドリーブス（CORDE LEAVES）＞】

バンテック社製のコルドリーブスは、キャンピングカー専用シャシのエントリーモデル「トラヴィオ」がベース。1.9Lディーゼルエンジン「RZ4E」と6速ATを搭載し、パワフルでスムースな走行を実現する。誤発進抑制機能やプリクラッシュブレーキなどの先進安全機能に加え、テーパーサス、ジェネレーター、リヤスタビライザー（2WDのみ）などキャンピングカー専用装備を採用している。

【ビーカム ＜ジオ・ローム（GeoRoam）＞】

日本特種ボディー社製のジオ・ロームは、ワイドロングホイールベースを採用したキャンピングカー専用シャシのフラッグシップモデル「ビーカム」がベース。開放感のある居住空間と大型シェル架装に対応する許容重量を確保している。9速DCT「ISIM」による滑らかで力強い走りに加え、センターデフ式フルタイム4WDにより、長距離移動や非舗装路・雪道でも安心な走行をサポートする。

【エルフミオ 2台】

アメリカ発のアウトドアカーキャリアブランド「ヤキマ（YAKIMA）」とタイアップしたオーバーランドスタイルの「ELFmio CROSS STYLE Ver. YAKIMA」と、アウトドア・フットウェアブランド「キーン（KEEN）／キーン・ジャパン合同会社」が保有する多目的野外デモカー「ELFmio inspired by KEEN」の2台を展示する。いずれもAT限定普通免許対応のディーゼルトラックで、仕事から趣味・アウトドアまで幅広い用途を提案する。