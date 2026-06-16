いすゞ、普通免許で運転できる小型トラック「エルフミオ」など展示へ…CSPI2026に初出展　

いすゞ自動車は、6月17～20日に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される「第8回国際建設・測量展（CSPI2026）」に初出展する。

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同展示会は国際建設・測量展実行委員会が主催するもので、いすゞは建設業界が抱えるドライバー不足の課題解決と、建設機械のライフサイクル延長への貢献を目的に出展する。

展示の目玉となるのは、小型ディーゼルトラック「エルフミオ」だ。オートマチックトランスミッション（AT）限定の普通自動車運転免許で運転できるよう開発されており、トラックドライバーの裾野を広げることを狙いとしている。

搭載エンジンは軽量な1.9Lディーゼルエンジン「RZ4E」で、最大積載量は1.35tを確保している。小径ステアリングの採用やシートスライドピッチの細分化により、体格や運転経験を問わず扱いやすい設計となっている。

今回の展示では、積載性に優れた「シングルキャブ」、シート後方に工具や機器を収納できる「スペースキャブ」、最大6人が乗車可能な「ダブルキャブ」の計3車種を実車で展示し、建設現場の多様なニーズに対応するラインアップを紹介する。

あわせて、新品と同等の品質を保証する産業用リビルトエンジンも展示し、建設機械の長寿命化に向けたソリューションも提案する。