いすゞ『ギガ トラクタ』、車両運搬用ショートキャブ追加…大型EV・SUV輸送に対応

いすゞ自動車は7月29日、大型トラック『ギガ トラクタ』に車両運搬用ショートキャブ車型を追加し、全国のいすゞ販売店を通じて発売した。

【画像】いすゞ『ギガ トラクタ』の車両運搬用ショートキャブ

近年、BEVやSUVの普及に伴い、重量や車体サイズの大きい車両の輸送需要が高まっている。特にBEVは、駆動用バッテリーの搭載により同クラスの内燃機関車と比べて車両重量が増加する傾向があり、車両輸送の現場では積載性の確保や輸送効率の維持・向上が課題となっていた。

いすゞ『ギガ トラクタ』の車両運搬用ショートキャブ

今回追加した車両運搬用ショートキャブ車型は、こうしたニーズに対応するトレーラとの組み合わせを見据えて開発された。ベッド部を短縮したショートキャブの採用により、トレーラ積載時に必要な前廻りクリアランスを確保するとともに、第5輪荷重（トラクタとトレーラの連結部であるカプラの最大許容荷重）を引き上げることで積載性を高め、輸送効率の向上に貢献する。

これにより、重量が増加傾向にあるBEVや大型化傾向にあるSUVについても、従来と同等の6台積載を目安とした輸送が可能になるとしている。

エンジンには軽量・コンパクトな8リットル6気筒エンジン「GH8」を搭載。最高出力263kW（357PS）、最大トルク1428N・mを発揮し、1200～1600rpmではフラットなトルク特性を実現している。12段電子制御式オートマチックトランスミッション「ESCOT-VII（エスコット・セブン）」との組み合わせにより、車両運搬用途に適した動力性能と扱いやすさを備えている。