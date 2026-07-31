トーヨータイヤ、低燃費・耐摩耗・氷雪性能を向上させたトラック・バス用スタッドレス『NANOENERGY M976』発売へ

トーヨータイヤは、トラック・バス用スタッドレスタイヤ『NANOENERGY M976（ナノエナジー エムキューナナロク）』を2026年9月より国内市場で順次発売する。発売サイズは7サイズで、価格はオープン価格。

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運輸業界では「トラック運送業界の環境ビジョン2030（全日本トラック協会）」に基づき、2030年時点のCO2排出量（原単位）を2005年度比31%削減する目標が掲げられている。軽油価格の高止まりも続くなか、燃料コスト削減や車両運用の効率化へのニーズが高まっており、低燃費性能と耐摩耗性能を兼ね備えたタイヤへの需要が拡大している。

NANOENERGY M976は、独自のゴム材料技術とパターン技術によって低燃費性能・耐摩耗性能・氷雪性能を高次元で両立した製品。従来品のM966から各性能が引き上げられ、降雪エリアでの使用により適した仕様へと進化している。

配合設計

開発には、同社独自のゴム材料開発基盤技術「ナノバランステクノロジー」のナノ加工技術「ナノ・コンポジット・ポリマー（NCP）」が採用されている。補強効果に優れた特殊カーボン（フィラー）を均一に分散させることでタイヤ内部のエネルギーロスを抑制し、転がり抵抗をM966比5%低減。耐摩耗ポリマーの採用によりゴムへのダメージを抑え、耐摩耗性能を同7%向上させている。また、NCPによる均一なポリマーの補強効果でブロックに適切な剛性を持たせ、氷雪路面への密着性も高められている。

パターン設計

パターン設計では、ブロック内にサイプと呼ばれる波状の細かい切れ込みを高密度に配置。アイス路面・スノー路面でのグリップ性能を高め、制動距離をM966比4%短縮している。大型ブロックとワイドトレッドの採用によってブロック剛性を確保し、摩耗の進行を抑えながら冬季路面での安定した走行性能も実現されている。

サイズ展開と発売予定時期は以下の通り。275/70R22.5 148/138Jおよび275/80R22.5 151/148J、285/85R22.5 146/143Jが2026年9月、225/80R17.5 123/122Lが2026年11月、245/70R19.5 136/134Jおよび295/80R22.5 153/150Jが2026年12月、265/70R19.5 140/138Jが2027年1月の発売を予定している。