ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

輸入BEVが7年連続で上半期最高、普及へ支援継続を要望…JAIA ゲルティンガー理事長会見

MINI
  • MINI
  • VW ゴルフ
  • メルセデスベンツ CLA
  • メルセデスベンツ CLA
  • アウディ A3
  • アウディ A3
  • BMW X1
  • BMW X1

JAIA日本自動車輸入組合）は7月28日、ゲルティンガー剛理事長による記者会見を開き、2026年上半期の輸入車市場を総括するとともに、EV（電気自動車）の普及拡大に向けた課題と今後の取り組みを説明した。

2026年上半期（1～6月）の輸入BEV（バッテリーEV）の登録台数は1万9862台となり、前年同期比40％増を記録。7年連続で上半期として過去最高を更新した。いっぽうで、EVの市場シェアは依然として1桁台にとどまっており、税制や補助金、充電インフラ整備など、さらなる普及策が必要との考えを示した。

◆輸入BEVは7年連続で上半期最高

2026年上半期は、新型車や電動車の投入が続き、複数ブランドで上半期として過去最高の登録台数を更新した。理事長は「市場では商品力やブランド価値がより重要になっている」と述べる。

なかでも輸入BEVは19862台となり、前年同期比40％増と大きく伸長。7年連続で上半期として過去最高を更新し、2万台に迫る水準となった。国内メーカーのEV販売も伸びており、日本市場全体で電動化は着実に進展しているという。

いっぽう、理事長はEVについて「普及しきれていない」との認識を示し、市場シェアは依然1桁台にとどまっていると説明。多様な動力源を組み合わせる「マルチパスウェイ」の考え方においても、EVはさらに普及していくべきとの考えを示した。

メルセデスベンツ CLA

下半期も各ブランドから新型車や改良モデルの投入が予定されており、市場活性化への期待を示した。


《高木啓》

【注目の記事】[PR]

教えて！はじめてEV

特集

日本自動車輸入組合（JAIA）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews