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VWの電動ミニバン『ID. Buzz』、日本導入1周年記念車は70台限定…979万7000円から

VW「ID. Buzz 1st Anniversary Edition」
  • VW「ID. Buzz 1st Anniversary Edition」

フォルクスワーゲン ジャパンは7月31日、フル電動ミニバン『ID. Buzz』の日本導入1周年を記念した限定車「ID. Buzz 1st Anniversary Edition」を発表した。

全国のフォルクスワーゲン正規販売店にて販売を開始。販売台数は全国限定70台となる。価格は979万7000円からだ。

「ID. Buzz」は、「ワーゲンバス」の愛称で親しまれるクラシックモデル「Type 2」のデザインを受け継ぎながら、最新の電気自動車技術を組み合わせた新世代のモデルだ。

2025年6月の日本導入以来、多くの支持を集めており、「日本カー・オブ・ザ・イヤー2025-2026」では輸入車の最優秀モデルに贈られる「インポート・カー・オブ・ザ・イヤー」と、最も優れたデザインのクルマに贈られる「デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー」の二冠を獲得した。

また、昨夏に主要3都市で開催した「フォルクスワーゲン ブランド エキシビジョン」や「東京オートサロン2026」でも大きな反響を呼んだ。

今回の限定車「ID. Buzz 1st Anniversary Edition」には、明るいブルーとホワイトのツートーンカラー（キャンディホワイト／ミディアムブルーメタリック）を専用ボディカラーとして採用。「Pro」および「Pro Long Wheelbase」の両グレードに設定される。

「Pro 1st Anniversary Edition」には、「Pro Long Wheelbase」の標準ホイールとして人気の高い20インチアルミホイール「ストックトン」を標準装備する。内装色はブルー／ミストラルとなる。

「Pro Long Wheelbase 1st Anniversary Edition」には新たに明るいカラーのマイクロフリースシートを採用し、室内の快適性と上質さを高めた。内装色はミストラル／ミストラルとなる。

フォルクスワーゲン ジャパンは、今回の限定車を日本市場におけるeモビリティ戦略をさらに前進させる重要なモデルと位置づけている。

《森脇稔》

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