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VWの新コンパクトEV『ID.ポロ』、航続最大334kmで約465万円から…欧州で先行予約開始

フォルクスワーゲン『ID.ポロ』
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フォルクスワーゲンは、新型コンパクトEV『ID.ポロ』の先行予約を欧州で開始した。37kWh（ネット）バッテリーを搭載し、日常の利用に適した航続距離として最大334km（WLTP）をうたう。

【画像】VW『ID.ポロ』

ID.ポロは、都市部での走行や通勤など「毎日のルート」を想定したエントリーモデル。出力は85kW（116PS）と99kW（135PS）のユニットを用意し、DC急速充電は10%から80%までを約23分（標準）で可能にした。

フォルクスワーゲン『ID.ポロ』フォルクスワーゲン『ID.ポロ』

グレードは「Trend」「Life」「Style」の3つ。Trendはエントリー仕様で、価格は2万4995ユーロ（約465万円）からとした。標準装備には、90kWの急速充電機能に加え、Side AssistやLane Assist（Emergency Assist含む）などの運転支援が含まれる。さらにLEDヘッドライト（ハイビームコントロール付）、10インチのデジタルコックピット、13インチのインフォテインメント、レザー調の多機能ステアリング、オートエアコンなどを標準装備する。

Lifeは快適装備仕様の位置づけで、アダプティブクルーズコントロール（ACC）やリヤビューカメラ、フロント・リヤのパークディスタンスコントロール、FronT-Cross Traffic Assistが標準。加えて、自動防眩ルームミラーや、メモリー機能付きの電動格納ドアミラーも備える。音声操作、Apple CarPlay/Android Auto対応のApp Connect、スマートフォン向けの誘導充電機能も標準とした。ラゲッジルームには可変のフロアを用意する。

フォルクスワーゲン『ID.ポロ』フォルクスワーゲン『ID.ポロ』

Styleは上位仕様で、IQ.LIGHTのLEDマトリクスヘッドライトやイルミネーション付きLEDライトストリップ、3DのLEDテールライト、前後のイルミネーション付きフォルクスワーゲンエンブレムなどを採用する。スポーツコンフォートシートやアンビエントライト、高品質素材に加え、ステアリングとシートのヒーター、2ゾーンのオートエアコンも含まれる。

最新のID.LIGHTでは、ナビゲーション指示や充電状態などの視覚情報を日常走行で支援し、ライトストリップは初めてフロントドアにも延長した。ドアを開ける際に、接近する自転車などに警告できる。

フォルクスワーゲン『ID.ポロ』フォルクスワーゲン『ID.ポロ』

オプションとして、同社はこのクラスでは珍しいプレミアム装備も用意する。Harman Kardonの425Wサウンドシステム（10スピーカー、センタースピーカー、サブウーファー）や、大型のパノラミックガラスルーフ、12ウェイで電動調整できるフロントシート（空気圧マッサージ機能）などが対象だ。運転席にはメモリー機能も備える。

ドイツ本国では、LifeとStyleは37kWhバッテリーと組み合わせ可能。Life/Styleの価格はそれぞれ2万9195ユーロからとしている。

《森脇稔》

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