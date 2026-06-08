ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

フォルクスワーゲン『ID.ポロ』、航続454km…スペインで生産開始

・スペインのマルトレル工場でCUPRA RavalとID. ポロの生産を開始。

・電動都市型「Electric Urban Car Family」は3ブランド4モデルを展開する

・SEAT & CUPRAは2026年から100%電気自動車の生産を計画する

フォルクスワーゲン『ID.ポロ』の生産をスペイン工場で開始
  • フォルクスワーゲン『ID.ポロ』の生産をスペイン工場で開始
  • フォルクスワーゲン『ID.ポロ』
  • フォルクスワーゲン『ID.ポロ』
  • フォルクスワーゲン『ID.ポロ』
  • フォルクスワーゲン『ID.ポロ』
  • フォルクスワーゲン『ID.ポロ』
  • フォルクスワーゲン『ID.ポロ』
  • フォルクスワーゲン『ID.ポロ』

スペインのマルトレル工場で、CUPRA 『Raval』とフォルクスワーゲン『ID. ポロ』の生産が始まった。SEAT & CUPRAの「Electric Urban Car Family」計画の一環で、欧州全域で電動モビリティを広げる狙いだ。

【画像】フォルクスワーゲン『ID.ポロ』

生産開始を祝う式典には、スペインのペドロ・サンチェス首相、フォルクスワーゲングループのオリバー・ブルーメCEO、フォルクスワーゲンのトーマス・シェーファーCEO、SEAT & CUPRAのマルクス・ハウプトCEOらが出席した。

Electric Urban Car Familyは、フォルクスワーゲン・グループの「Brand Group Core」のためにSEAT & CUPRAが主導する。共通プラットフォームを使い、製造の複雑さとコストを抑えつつ、3ブランドで4つの完全電動モデルを市場に投入する方針。今後は、MEB21プラットフォームの開発を進め、イベリア半島から電動化を推進するという。

ID. ポロは歴史ある『ポロ』の電動版として位置づけられる。販売は累計2000万台超で、WLTP航続距離は最大454 km。さらに、信号の自動認識を含む「Connected Travel Assist」や、ワンペダル走行、車両から外部へ電力を供給する「vehicle-to-load」機能を備える。

CUPRA Ravalは、都市向けのEVとして投入される。全長4mのコンパクトさを特徴とし、MEB+プラットフォームを採用する。航続距離は約450kmで、3つのエディションで発売する計画だ。2026年夏の市場投入後、CUPRAの勢いをさらに加速させるとしている。

SEAT & CUPRAは、同社がスペインで車を設計・開発・製造・販売する唯一の企業。電動化の中核になるという。75年で最大規模の変革として、同国の電動化に総額100億ユーロを投資した。さらに、2026年からマルトレル工場でCUPRA Ravalを含む100%電気自動車の生産を始めるとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

VW ポロ（Polo）

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

コンパクトカー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews