ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

いすゞのEVトラック『エルフミオEV』、山梨県内企業で初導入へ…鉄鋼商社アイ・テック

アイ・テックの甲府支店が山梨県内で初となるいすゞのEVトラック『エルフミオEV』導入
  • アイ・テックの甲府支店が山梨県内で初となるいすゞのEVトラック『エルフミオEV』導入

鉄鋼商社のアイ・テックは、甲府支店において山梨県内で初となるEVトラック『エルフミオEV』(普通免許対応の車両)平ボデー車を導入し、2月9日より営業活動に使用する。2月5日に甲府支店で納車式を実施する予定だ。

今回の導入は、国土交通省が公募していた物流脱炭素化促進事業の採用事業の一環として実施される。同事業では、甲府支店の工場屋根上に太陽光発電設備を新設し、支店内に蓄電池とEV充電スタンドも別途新設する。

アイ・テックは1923年にスクラップ業者として創業し、2023年に創業100周年を迎えた。「どこにでもあるを、未来にも。」をスローガンに、メーカーとユーザーを繋ぐ鉄鋼商社として事業を展開している。

同社は4つの岸壁工場を持ち、鉄鋼メーカーからの鋼材の大量輸送を海上輸送化することで脱炭素に取り組んできた。2023年には静岡県の清水工場において太陽光発電パネルや蓄電池、EVトラック、充電機器の導入を行い、CO2排出量の削減を図っている。

2024年には愛知県の鉄鋼メーカーから岩手県にある同社工場への鋼材輸送を、運送業者および製造業者と協議会を結成し、鉄道コンテナ輸送へ切り替えることでCO2の削減に取り組んだ。

今回導入されるEVトラックは、いすゞ自動車製のエルフミオEVで、最大積載量は1tとなる。甲府支店管轄エリア内の鋼材運搬、納品やその他営業活動に使用される。

トラックのデザインは甲府支店の社員全員から募集し、それぞれの伝えたい思いを掛け合わせて決定した。「太陽の力で鉄を社会に届けるITEC」という言葉に、自社太陽光発電設備で発電された電気で走っていることや、CO2排出量がゼロであることを知ってもらいたいという思いを込めている。

EV充電スタンドは新電元工業製で、充電時間は60分、出力電力範囲は0から50kWとなる。甲府支店で導入するEVトラックの充電のほか、来客時のEV車両充電にも使用される。

太陽光パネルは京セラ製で176枚を設置し、年間予想発電電力量は8万4343kWhとなる。蓄電池はファーウェイ製で蓄電電力量は193.5kWhで、太陽光発電設備で発電した電力の蓄電やBCP対策として停電発生時の電気供給に使用される。

同社は今後も全国35拠点で脱炭素をはじめとした新たな社会貢献活動に取り組んでいくことを検討している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

いすゞエルフミオ

いすゞ自動車

トラック

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES