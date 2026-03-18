EV情報メディア「EV PLUS」を開設、観光スポットや充電ノウハウを発信…ミライズエネチェンジ

ミライズエネチェンジは、EVやPHEVのオーナーおよび購入検討者に向けた情報発信メディア「EV PLUS(イーブイ プラス)」を開設したと発表した。

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政府によるEV購入補助金の拡充や各自動車メーカーによる新型EVの市場投入が加速している。日産からは新型「リーフ」、トヨタからは改良新型「bZ4X」が発売され、今夏にはBYDによる軽EV「 RACCO(ラッコ)」の日本上陸も控えている。2026年は国内におけるEV普及の転換点となることが期待されている。

ミライズエネチェンジは、EV充電インフラ事業者としてハード面の整備を進める一方で、「EV PLUS」を通じた情報発信により、EVのある暮らしの魅力や可能性を伝えることで、EV普及の加速と持続可能なモビリティ社会の実現に向けて貢献していく。

「EV PLUS」では、EVを「単なる移動手段」から「人生を豊かにするデバイス」へと変えるために多角的な情報を発信する。

お出かけ・旅行コンテンツでは、EVドライバーに訪れてほしい日本各地の魅力的な観光スポットを、周辺の充電スポット情報とともに紹介する。ガイドブックに載っている定番地だけでなく、地元の人だからこそ知るおすすめスポットやユニークなローカルショップなど、EVユーザーがわざわざ車を走らせたくなるような魅力あふれるスポットを厳選。また、充電設備が完備された魅力的な宿泊施設の滞在レポートも、実体験に基づいたリアルな視点で発信していく。

EV検討者・初心者向けコンテンツでは、「おすすめEV診断」で簡単な質問に答えるだけで自分にぴったりのEVを提案する。また、「後悔しないEV選び」のポイントや生活スタイルに合わせた自宅・外出先での充電方法など、EV初心者の不安に寄り添う実践的なノウハウを紹介する。初心者が納車当日から安心してEVライフをスタートできるような、最も身近な専門ガイドを目指す。

今後公開予定のコンテンツとして、EV充電エネチェンジの公式キャラクター「ミラまる・チャーすけ」のお楽しみコンテンツ「ミラまる&チャーすけの部屋」、「電動化のミライをつくる」というミッションのもとに取り組むメンバーの思いや日常が見える「ミラエネノート」、EVやPHEVオーナーを対象に実施したリアルな声がわかる「ユーザーアンケート」などを予定している。

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズとENECHANGEによる合弁会社として、2025年1月24日に設立、同年3月10日より事業を開始した。EV充電サービス「EV充電エネチェンジ」のブランドのもと、商業施設・宿泊施設などの法人施設や事業所、集合住宅への普通充電器の設置・運用、ならびにアプリの運営を通じて、脱炭素社会の実現に向けた重要な役割を担っている。