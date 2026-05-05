「車に個人情報を残さない」カーナビをスマホ化するデバイス発売、カスタムジャパン

カスタムジャパンは、純正カーナビの機能を拡張するミラーリングデバイス『スマートカーリンク（Smart Car Link）』を発売した。車両側に個人のスマートフォン情報を一切記録させない「プライバシー保護設計」を特徴とする。価格は1万1600円（税込）。

【画像】スマートカーリンクの詳細

スマートカーリンクは、有線CarPlay対応の純正ナビまたはディスプレイオーディオのUSBポートに差し込むだけで使用できる。スマートフォンの画面をそのまま車載ディスプレイに表示し、YouTubeなどの動画視聴や使い慣れた地図アプリの操作が可能になる。

通常のCarPlay接続では、電話帳や通信履歴が車両側に同期・記録されることがある。スマートカーリンクは本機を中継点として接続することで、車両本体にデバイス名や通信履歴が一切記録されない仕組みを採用した。

レンタカーやカーシェア、複数のドライバーが利用する社用車など、車を共有する場面でも個人情報の消去作業が不要になる。

スマートカーリンク

市場には独立したOSを搭載したAI BOX型製品も存在するが、テザリング設定の手間や動作の安定性、起動時間などに課題があるとされている。スマートカーリンクは接続したスマートフォンの処理能力と通信（5G/4G）をそのまま利用するミラーリング方式を採用しており、複雑な初期設定が不要で、動画の遅延や地図のスクロールもスムーズだとしている。

iPhoneユーザーはワイヤレスでのCarPlay利用にも対応する。また、本体の給電ポートを使えばミラーリング中でもスマートフォンの充電が可能。なお、充電用電源および電源ケーブルは別途用意が必要。

対応端末はiPhone 15以降、およびDP Altモード対応のアンドロイドスマートフォン。BMW車やソニー製純正ナビなど一部の車両は非対応となっている。

購入はカスタムジャパン公式ECサイトおよびアマゾンで受け付けている。法人向けの業販にも対応する。

カスタムジャパンは2005年設立。バイク・自動車・自転車部品の開発・販売や次世代モビリティ事業を手がけており、バイク用トップケースブランド「シャッド（SHAD）」やグローバルタイヤブランド「ティムソン（TIMSUN）」なども取り扱っている。