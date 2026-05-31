どうせなら“かわいい”方が良い！ 新作キャラクター収納アイテム［特選カーアクセサリー名鑑］

アイデアが光る秀作「カーアクセサリー」を厳選して紹介している当連載。今回は、キャラクターがあしらわれた収納アイテムを計4つ紹介する。車内で散らかりがちな小物やゴミの整理に悩んでいて、とはいえ野暮ったいグッズはちょっと……、と思っていたのなら、要チェック♪

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なお今回紹介するアイテムはすべて、カーアクセサリーを幅広く用意する「SEIWA（セイワ）」の新作だ。ではまずはこちら、『フェイスボックス・ハローキティ（KT575）』（価格：オープン、実勢価格：2480円前後）からお見せする。当品は半月型の収納ボックスで、小物入れとして、さらにはダストボックスとしても活用可能だ。

SEIWA・フェイスボックス・ハローキティ（KT575）

で、当品の最大の特長はそのルックスにある。前面にハローキティの顔がデザインされていて、しかしながらモノクロ調で描かれているので派手過ぎない。なお、本体の内側の生地にもキティのリボンがあしらわれているので、中を覗いたときにもわくわく感がブーストされる。

ところで当品には、別キャラバージョンも用意されている。それがこちら、『フェイスボックス・クロミ（KT576）』（価格：オープン、実勢価格：2480円前後）だ。当品も半月型なので、車体側にぴったりとフィットする。内ポケットも付いているので小物の仕分けもしやすい。

SEIWA・フェイスボックス・クロミ（KT576）

また、底面には転倒防止用の面テープが装備済み。サイズは500mlのペットボトルが3本入るくらいのほど良い大きさ。で、当品も内側の生地にもクロミのドクロリボンが入れられている。クロミ派はこちらを。

お次は、「SEIWA」の収納アイテムのラインナップ中でも人気が高いという『スリムダスト』のハローキティバージョン、『スリムダスト消臭・ハローキティ（KT579）』（価格：オープン、実勢価格：2480円前後）をピックアップする。当品は、折りたたみタイプのダストボックス。使わないときには薄くなるので場所を取らない。ちなみに生地は、上品で高級感のある本革調。また開口部はマグネット式なのでゴミを入れやすい。

SEIWA・スリムダスト消臭・ハローキティ（KT579）

そして当品には、ハローキティのロゴとイラストが入れられている。こちらもキャッチーでありながらも目立ち過ぎることがないので、幅広い層で使える落ち着いた佇まい。なおロゴとキャラはエンボス加工が施されていてさりげなく高級感を醸し出す。

最後に、『KT579』のクロミバージョン『スリムダスト消臭・クロミ（KT580）』（価格：オープン、実勢価格：2480円前後）をフィーチャーする。当品も、スリムでコンパクトな折りたたみ式のダストボックス。で、こちらはクロミのロゴとイラスト入り。同じくモノトーン仕上げなのでかわいい雰囲気をナチュラルに車内に付与できる。

SEIWA・スリムダスト消臭・クロミ（KT580）

なお『KT579』と当品ともに、本体裏生地の芯材に活性炭消臭シートが入れられているので、ゴミのいやなニオイを抑制可能。また本体内側にゴミ袋固定用バンドを備えているので、レジ袋等を簡単にとめられる。

今回は以上だ。次回以降も進化が顕著な注目すべきカーアクセサリーを選りすぐって紹介していく。乞うご期待（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。