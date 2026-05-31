ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

どうせなら“かわいい”方が良い！ 新作キャラクター収納アイテム［特選カーアクセサリー名鑑］

SEIWA・フェイスボックス・ハローキティ（KT575）
  • SEIWA・フェイスボックス・ハローキティ（KT575）
  • SEIWA・フェイスボックス・ハローキティ（KT575）
  • SEIWA・フェイスボックス・クロミ（KT576）
  • SEIWA・フェイスボックス・クロミ（KT576）
  • SEIWA・スリムダスト消臭・ハローキティ（KT579）
  • SEIWA・スリムダスト消臭・ハローキティ（KT579）
  • SEIWA・スリムダスト消臭・クロミ（KT580）
  • SEIWA・スリムダスト消臭・クロミ（KT580）

アイデアが光る秀作「カーアクセサリー」を厳選して紹介している当連載。今回は、キャラクターがあしらわれた収納アイテムを計4つ紹介する。車内で散らかりがちな小物やゴミの整理に悩んでいて、とはいえ野暮ったいグッズはちょっと……、と思っていたのなら、要チェック♪

【画像全8枚】

なお今回紹介するアイテムはすべて、カーアクセサリーを幅広く用意する「SEIWA（セイワ）」の新作だ。ではまずはこちら、『フェイスボックス・ハローキティ（KT575）』（価格：オープン、実勢価格：2480円前後）からお見せする。当品は半月型の収納ボックスで、小物入れとして、さらにはダストボックスとしても活用可能だ。

SEIWA・フェイスボックス・ハローキティ（KT575）SEIWA・フェイスボックス・ハローキティ（KT575）

で、当品の最大の特長はそのルックスにある。前面にハローキティの顔がデザインされていて、しかしながらモノクロ調で描かれているので派手過ぎない。なお、本体の内側の生地にもキティのリボンがあしらわれているので、中を覗いたときにもわくわく感がブーストされる。

ところで当品には、別キャラバージョンも用意されている。それがこちら、『フェイスボックス・クロミ（KT576）』（価格：オープン、実勢価格：2480円前後）だ。当品も半月型なので、車体側にぴったりとフィットする。内ポケットも付いているので小物の仕分けもしやすい。

SEIWA・フェイスボックス・クロミ（KT576）SEIWA・フェイスボックス・クロミ（KT576）

また、底面には転倒防止用の面テープが装備済み。サイズは500mlのペットボトルが3本入るくらいのほど良い大きさ。で、当品も内側の生地にもクロミのドクロリボンが入れられている。クロミ派はこちらを。

お次は、「SEIWA」の収納アイテムのラインナップ中でも人気が高いという『スリムダスト』のハローキティバージョン、『スリムダスト消臭・ハローキティ（KT579）』（価格：オープン、実勢価格：2480円前後）をピックアップする。当品は、折りたたみタイプのダストボックス。使わないときには薄くなるので場所を取らない。ちなみに生地は、上品で高級感のある本革調。また開口部はマグネット式なのでゴミを入れやすい。

SEIWA・スリムダスト消臭・ハローキティ（KT579）SEIWA・スリムダスト消臭・ハローキティ（KT579）

そして当品には、ハローキティのロゴとイラストが入れられている。こちらもキャッチーでありながらも目立ち過ぎることがないので、幅広い層で使える落ち着いた佇まい。なおロゴとキャラはエンボス加工が施されていてさりげなく高級感を醸し出す。

最後に、『KT579』のクロミバージョン『スリムダスト消臭・クロミ（KT580）』（価格：オープン、実勢価格：2480円前後）をフィーチャーする。当品も、スリムでコンパクトな折りたたみ式のダストボックス。で、こちらはクロミのロゴとイラスト入り。同じくモノトーン仕上げなのでかわいい雰囲気をナチュラルに車内に付与できる。

SEIWA・スリムダスト消臭・クロミ（KT580）SEIWA・スリムダスト消臭・クロミ（KT580）

なお『KT579』と当品ともに、本体裏生地の芯材に活性炭消臭シートが入れられているので、ゴミのいやなニオイを抑制可能。また本体内側にゴミ袋固定用バンドを備えているので、レジ袋等を簡単にとめられる。

今回は以上だ。次回以降も進化が顕著な注目すべきカーアクセサリーを選りすぐって紹介していく。乞うご期待（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。


セイワ(SEIWA) サンリオ ハローキティ キティKITTY ダストボックス フェイスダスト 置き型ゴミ箱 KT575 小物入れ 足元設置 内ポケット 小物 洗車グッズ 収納 ゴミ箱 Sanrio
￥2,102
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

セイワ(SEIWA) 車内用品 ハローキティ キティKITTY スリムダスト 折り畳みゴミ箱 KT579 ニオイ対策 活性炭シート フロント席 足元設置 マグネット開閉 本革調 小物 洗車グッズ 収納 ゴミ箱 サンリオ Sanrio
￥1,947
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

セイワ(SEIWA) 車内用品 クロミ KUROMI スリムダスト 折り畳みゴミ箱 KT580 ニオイ対策 活性炭シート フロント席 足元設置 マグネット開閉 本革調 小物 洗車グッズ 収納 ゴミ箱 サンリオ Sanrio
￥1,941
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

特選カーアクセサリー名鑑

サンリオ

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews