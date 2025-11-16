ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「はなまるおばけタクシー」、11月17日東京都内で運行開始…S.RIDEアプリで指定配車可能

「はなまるおばけタクシー」
  • 「はなまるおばけタクシー」
  • 「はなまるおばけタクシー」
  • 「はなまるおばけ」の“まるまる”のマスコット
  • タクシーアプリ「S.RIDE」で指定配車が可能
  • 『はなまるおばけのはなまるニュース』を4週間放映
  • 「はなまるおばけタクシー」

タクシーアプリのS.RIDEとニューステクノロジーは、サンリオの人気キャラクター「はなまるおばけ」との初コラボ企画「はなまるおばけタクシー」を、11月17日から東京都内で運行すると発表した。

【画像】「はなまるおばけタクシー」

11月23日の「勤労感謝の日」に向けて、都心で働くビジネスパーソンに「ハナマル」を届ける。

11月17日から11月30日までの2週間限定で、「はなまるおばけ」のオリジナルデザインでラッピングした特別車両50台（国際自動車・大和自動車交通）が東京都特別区23区、武蔵野・三鷹地区を走行する。

企画の特徴として、タクシーアプリ「S.RIDE」で指定配車が可能となっている。アプリの配車画面右上に表示される「はなまるおばけ」のアイコンを選択すると、詳細ページに遷移し、専用の呼び出し画面が表示される仕組みだ。

「はなまるおばけ」の“まるまる”のマスコット「はなまるおばけ」の“まるまる”のマスコット

ラッピング車両50台すべての車内には「はなまるおばけ」の「まるまる」のマスコットを設置。乗車すると、マスコットと一緒に移動できる癒しの時間を楽しめる。

乗車した人には限定デザインの「はなまるキャンディ」をプレゼント。フルラッピング車両に乗車した方には記念として「はなまるおばけタクシー」の乗車証も贈呈する。

さらに、都内1万1500台のタクシーと連携したタクシーサイネージメディア「GROWTH」において、移動時間の情報番組「HEADLIGHT」と「はなまるおばけ」のコラボレーション映像『はなまるおばけのはなまるニュース』を4週間（11月17日から12月14日）放映する。番組MCの森香澄さんと「まるまる」が共演し、「ハナマル」なニュース・エピソードを紹介する。

「はなまるおばけタクシー」「はなまるおばけタクシー」

2023年にデビューした「はなまるおばけ」は、今日もがんばった「あなた」にハナマルをくれる不思議なおばけ。おばけたちはあなたの知らない間に現れて、日々のがんばりや努力をそっと褒めてくれるキャラクターとして人気を集めている。

今回の企画では、タクシーの移動時間中に少しでも気持ちが明るくなる・癒されるような移動体験を提供することで、忙しい毎日を過ごす人々に癒しを届けることを目指している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

S.RIDE

サンリオ

タクシー、ハイヤー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES