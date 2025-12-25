万能のメルセデスベンツ『ウニモグ』、史上最も豪華なコンセプトカー登場…『Gクラス』の上を行く

メルセデスベンツ・スペシャル・トラックスは、2025年の創立80周年を記念して、史上最も豪華な『ウニモグ』をコンセプトカーとして発表した。

【画像】メルセデスベンツ『ウニモグ』史上最も豪華なコンセプトカー

ヘルゲス・エンジニアリングとの協力により開発されたこのモデルは、ウニモグ史上最もパワフルなオフロード車両として、性能向上と快適装備の拡充を実現している。同社は、数十年にわたりほぼ無敵のオフロード性能を誇るウニモグに、さらなるパワーと独特のデザインを組み合わせるという、多くの顧客の長年の要望に応えた形だ。

メルセデスベンツ・スペシャル・トラックスのフランツィスカ・クスマノCEOは「このウニモグのコンセプトカーで、伝説的な堅牢性とオフロード性能を、まったく新しい水準の快適性とエンジニアリング技術と組み合わせるというビジョンを実現した。このウニモグは革新と情熱の証」と述べている。

このウニモグは、ポータルアクスルとフレキシブルフレームを備えた高いオフロード性能を持つウニモグ「U 4023」をベースとしている。選択式の全輪駆動と両軸の縦方向および差動ロックを組み合わせることで、困難な地形でも必要なトラクションとコントロールを確保する。

標準の4気筒エンジンは、220kW(300hp)を発揮するメルセデスベンツ製6気筒OM 936エンジンに換装された。この改良により、より高い性能、最適化されたトランスミッション調整、そして向上した運転快適性を実現している。

ダブルキャブは最大4人が乗車可能だ。また、ミラーカムシステムも装備されており、デジタルカメラとモニターが従来の外部ミラーに代わり、全方位視界の改善と安全性の向上を提供する。

ウニモグの印象的な外観はSUVからインスピレーションを得ており、マットグレーの塗装、アルミニウム製ビードロックホイール、モダンなLEDヘッドライトを備えた独特の照明コンセプトが特徴だ。キャブ内部では、プレミアムレザー、カラーステッチ入りのエルゴノミックシート、レザーフロアマット、LED照明が車両のプレミアムな性格を強調している。

このコンセプトカーは、民間および軍事用途向けの最も過酷な用途に設計されたウニモグをベースとしており、この技術構成では唯一無二の存在だ。将来の開発段階に向けた貴重な知見を得るため、2026年には実際の使用条件下で顧客によるテストが実施される予定だ。