ライバルはアルファード？ メルセデスベンツの最高級ミニバンが日本初公開！…土曜ニュースランキング

メルセデスベンツ Vision V（ジャパンモビリティショー2025）
10月31日～11月6日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は、ジャパンモビリティショー2025で発表されたメルセデスベンツの次世代ミニバンコンセプト『Vision V』でした。


1位） ライバルはアルファード？ メルセデスベンツの最高級ミニバンが日本初公開！…ジャパンモビリティショー2025：213 Pt.

メルセデスベンツは、「ジャパンモビリティショー2025」において、次世代ミニバンコンセプト『Vision V』を日本初公開した。
2位） 「ランクルと戦える」日産の大型SUV『パトロール』日本発売へ、SNSでは「売れるんじゃないか？」と期待の声：117 Pt.

日産自動車は「ジャパンモビリティショー2025」で、大型SUV『パトロール』を2027年度前半に日本市場に投入すると正式に発表した。これまでも導入を匂わせる動きはあったが、このニュースを受けSNSでは「ようやくトヨタと戦えそうなクルマが出てきた」など話題となっている。
3位） 【スズキ ソリオバンディット 新型試乗】ソリオの魅力は“実用前提のちょうどよさ”にある…島崎七生人：61 Pt.

現行世代の『ソリオ』の登場は2020年11月。間もなく5年を迎えるが、2025年上期の軽自動車を除くスズキ車中、販売台数では『ジムニーシエラ』『フロンクス』『クロスビー』『スイフト』などを抑え、実はトップの座を守っていた。
4位） 自動車業界の“夢と現実”　日産、今期2750億円営業赤字見通し、トヨタは42車種128万台リコール［新聞ウォッチ］：57 Pt.

日本自動車工業会（自工会）が主催する国内最大の自動車展示会の「ジャパンモビリティショー2025」が開幕。きょう （10月31日）から一般公開されるが、オフィシャルデーの30日午後には開幕式典が行われた。
5位） モチーフはピックアップトラック、『ジムニーシエラ/ノマド』用の新型フェイスキット「CH:AMP」が登場：51 Pt.

カスタムパーツを手がけるガレージイル（大阪府）から、スズキ『ジムニーシエラ』（JB74W）、『ジムニーノマド』（JC74W）用の新型フェイスキット「CH:AMP（シー・エイチ・コロン・エー・エム・ピー）」が新発売。
《レスポンス編集部》

