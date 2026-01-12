こんな形のクルマ、アリ!? ガルウィングと世界最大のフロントガラス、サウジアラビア発「CEER」が始動

サウジアラビアで立ち上げられた電気自動車ブランド「CEER（シア）」。同社が開発中のクロスオーバーSUVプロトタイプをスクープ班のカメラが初めて捉えた。

【画像全12枚】

2022年に設立されたこの新しい電気自動車ブランドは、独自の技術は保有していないが、外部から強力な支援を得ており、これらのスパイ写真に写っているような電気自動車を開発している。シアは、リマック、BMW、ヒョンデ・トランシス、フォックスコン（ホンハイグループ）と技術提携契約を締結している。シアの車両には、クロアチアのリマック製の高性能電気推進システム（『ネヴェーラ』で実績）、ドイツ製の各種部品、そして韓国製のコンパクトな電気駆動システムが供給される。

取材班が捉えたプロトタイプは、巨大なフロントガラスを備えたウェッジシェイプのデザインが特徴だ。このフロントガラスはイゾクリマ製で、シアは「世界最大のフロントガラス」になると発表している。

具体的なサイズについては言及がないものの、フロントガラスには太陽熱の吸収を抑える赤外線反射トリプルシルバーコーティングが施されるという。シアがサウジアラビアに拠点を置いていることを考えると、これは重要なポイントだ。さらに、フロントガラスには遮音性を高めるための吸音中間層と、ヘッダー部分に「ワイドカラーバンド」が設けられる。後者は色付きのサンシェードとして機能する。

CEERの新型クロスオーバーSUVプロトタイプ

フロントガラスのほか、プロトタイプは三角形のホイールと、ガラスパネルを備えたバタフライドアまたはガルウィングドアと思われるドアを特徴としており、これらには厚いサイドスカートと黒いクラッディングが組み合わされている。さらに、細身のライトユニットとデジタルドアミラーと思われるものが見られる。リフトゲートと、棚のようなナンバープレートの窪みを備えた角張ったリアエンドも特徴だ。

シアはキング・アブドラ経済都市に工場を建設しており、昨2025年は韓国のヒョンデとパワートレインに関する契約を発表した。この契約では、モーター、インバーター、減速機を組み合わせた、ヒョンデの「3in1」電動駆動システムを採用する予定だ。

2026年に発表予定の最初の電気自動車は、現在、ヨーロッパの秘密の試験施設で試験が行われており、性能や仕様に関する情報は公開されていない。しかし、目撃されたプロトタイプの特徴やパートナーの技術から判断すると、四輪駆動となり、しかも安価なものになる。CEERは、欧州でも同モデルが登場する可能性を否定していない。