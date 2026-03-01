ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

家族ドライブをさらに快適に♪ 便利リアトレイ［特選カーアクセサリー名鑑］

SEIWA・スマホポケット付きリアトレイ（WA145）
  • SEIWA・スマホポケット付きリアトレイ（WA145）
  • SEIWA・スマホポケット付きリアトレイ（WA145）
  • Kashimura・ミニトレイ付きリアポケット（AK-120）
  • Kashimura・ミニトレイ付きリアポケット（AK-120）
  • SEIWA・ソフトシートバックトレイ（WA143）
  • SEIWA・ソフトシートバックトレイ（WA143）
  • SEIWA・ハローキティ B&Gビッグリアトレイ（KT560）
  • SEIWA・ハローキティ B&Gビッグリアトレイ（KT560）

車内外で便利に使える秀作「カーアクセサリー」を選りすぐって紹介している当連載。今回は「収納アイテム特集」と題して、「リアトレイ」の注目作を4つピックアップする。家族で出かけることが多いドライバーは、要注目♪

【画像全8枚】

最初に「SEIWA（セイワ）」の『スマホポケット付きリアトレイ（WA145）』（価格：オープン、実勢価格：2180円前後）からお見せしよう。こちらは、コンパクトでありながらも高い収納力を発揮することを利点とするひと品だ。

SEIWA・スマホポケット付きリアトレイ（WA145）SEIWA・スマホポケット付きリアトレイ（WA145）

特長を列挙していこう。まずはスマホをタテでもヨコでも収納できるポケットが付いていることが自慢だ。そしてドリンクホルダーも装備し、これにて500ml紙パックを2個置ける。さらにビニール袋を掛けられるフックとティシュをボックスごと取り付けられるステーも付属する。トレイの開閉部分には、回転式のチャイルドロックストッパーも装着してある。

次いでは「Kashimura（カシムラ）」の『ミニトレイ付きリアポケット（AK-120）』（価格：オープン、実勢価格：1980円前後）を取り上げる。こちらは4通りの使い方ができることが特長だ。下にティッシュボックスを収納するスタンダードスタイル、ティッシュを外して使うコンパクトスタイル。

Kashimura・ミニトレイ付きリアポケット（AK-120）Kashimura・ミニトレイ付きリアポケット（AK-120）

そして樹脂フックを使用してドアサイドにも取り付けられて、さらにはミニトレイとしても使用が可能だ。メッシュポケットも装備するので、ポータブルゲーム機やスマホもしまえる。本体のポケットには、CDケースなら12枚を収納可能。ペットボトルもらくらく入る。

続いては、SEIWAの『ソフトシートバックトレイ（WA143）』（価格：オープン、実勢価格：3280円前後）をフィーチャーする。こちらは大型であることをストロングポイントとするひと品。耐荷重はリアトレイとしては余裕の約2kgを誇る。

SEIWA・ソフトシートバックトレイ（WA143）SEIWA・ソフトシートバックトレイ（WA143）

トレイ部は小物をさまざま置けるワイド仕様となっていて、マルチバンドを使うことで500mlペットボトル、500ml紙パック、スマホなどを収納できる。下部にはティッシュも入れられる（ティッシュカバー付き）。トレイを閉じたときにもドリンク等を収納できるメッシュポケットも装備する。ゴミ袋を吊り下げられるフックも備えられている。

最後に、SEIWAの『ハローキティ B&Gビッグリアトレイ（KT560）』（価格：オープン、実勢価格：3300円前後）をクローズアップする。こちらは、ハローキティのロゴやリボンのアイコンがあしらわれたかわいいひと品。とはいえブラック貴重でシックに仕上げられているので、大人が使ってもしっくりくる。

SEIWA・ハローキティ B&amp;Gビッグリアトレイ（KT560）SEIWA・ハローキティ B&Gビッグリアトレイ（KT560）

機能性も高い。トレイ部はワイドサイズなので小物をいろいろ置いておける。500mlペットボトル、500ml紙パック、スマホや携帯ゲーム機等も収納可能なマルチバンドを装備済み。本体前面にはポケットも付いていて、トレイ部を閉じた状態でも小物をいくつか入れられる。フックも備えるので、レジ袋を取り付けてゴミ袋として活用可能だ。

今回は以上だ。次回以降も気の利いたカーアクセサリーを厳選して紹介していく。乞うご期待（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。


セイワ(SEIWA) 車内用品 後部座席テーブル リアトレイ スマホポケット付きリアトレイ WA145 スマホ 縦置き 横置き 可能 チャイルドロック ティッシュボックス取り付け機能 ドリンクホルダー 紙パック コンビニフック付き
￥1,192
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

カシムラ 収納ポケツト シートバックポケット AK-120
￥1,798
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

セイワ(SEIWA) 車内用品 後部座席用テーブル ソフトシートバックトレイWA143 リアトレイ 大型 ワイドサイズ 布生地製 多機能 収納ポケット ティッシュカバー ドリンクホルダー フック マチ付き 閉じてもシートバックポケットとして使える
￥2,892
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

セイワ(SEIWA) カー用品 後部座席用 テーブル ハローキティ B&Gビッグリアトレイ KT560 ブラック HELLO KITTY ワイド 布生地製 多機能 フック 収納ポケット ドリンクホルダー マチ付き 閉じても使える
￥1,940
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

特選カーアクセサリー名鑑

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES