【収納アイテム特集】「スペースが足りない！」と嘆く『ジムニー』オーナーに朗報！ 専用便利品［特選カーアクセサリー名鑑］

定番アイテムから斬新なニューカマーまで、秀作「カーアクセサリー」を厳選して紹介している当コーナー。今回はスズキ『ジムニー』専用の収納グッズを計4つ紹介する。そのコンパクトな車格ゆえに収納スペースが少な目な同車で便利に使える、4つのアイデア品をご覧あれ♪

【画像全8枚】

最初に「EXEA（エクセア）」の『イルミコンソールトレイ（ジムニー専用）（E113JM）』（価格：オープン、実勢価格：5920円前後）からお見せしよう。当品は、同車のセンターコンソールのデッドスペースを有効活用できる便利品だ。なお取り付けは置くだけ。固定は面ファスナーとひっかかりヅメで行える。

EXEA・イルミコンソールトレイ（ジムニー専用）（E113JM）

そして高機能。スマホスタンド、ドリンクホルダー、トレイを装備し、さらにはUSB-AポートとCポートを1口ずつ備える。またドリンクホルダー部とトレイのそれぞれに間接照明も搭載するので、夜間に置いたモノが見やすい。もちろん、サイドブレーキや助手席スライド調整の操作を妨げない。

次いではこちら「SEIWA（セイワ）」の『ジムニー専用ダッシュボードトレイ（WA162）』（価格：オープン、実勢価格：3680円前後）をピックアップする。当品は、ジムニーの運転席正面のダッシュボード上に設置する専用トレイだ。なおシリコーン製なので両面テープで貼り付けずとも固定が可能だ。

SEIWA・ジムニー専用ダッシュボードトレイ（WA162）

で、当品もスマホスタンドとしても機能する。なおドライバーの目の前にスマホを置けるので、地図アプリ等の表示を少ない視線移動で確認できる。また、シリコーン製であるがゆえに載せたものが滑りにくい。そしてもちろん専用設計なのでフィッティング性が高くインテリアとも良くなじむ。

続いては、EXEAの『ドリンクホルダー（ジムニー専用）（E111JM）』（価格：オープン、実勢価格：3390円前後）をフィーチャーする。当品はジムニーのエアコン吹き出し口に取り付けるドリンクホルダーで、さらにはスマホスタンドも兼ねるというスグレモノだ。

EXEA・ドリンクホルダー（ジムニー専用）（E111JM）

なおドリンクホルダー部は、コンビニコーヒー、細缶、太缶、600mlペットボトルまでを収納可能だ。ソフトシリコンフラップが装備されているので、ドリンクの取り出しをスムーズに行える。またスマホはローポジションに収まるのでドリンクの取り出し時に邪魔になりにくい。そしてデザインが無骨で独特なので、ジムニーのインテリアとのマッチングも上々だ。

そして最後にもう1つ、EXEAからリリースされているこちら、『ユニットサイドバー ロング（ジムニー専用）（E114JM）』（価格：オープン、実勢価格：1万6280円前後）を紹介しよう。当品は、ラゲッジスペースと助手席の天井空間を活用できるコの字型の収納バーだ。ジムニーのアシストグリップのネジ穴を使って装着できる。加工なしで取り付けられる。

EXEA・ユニットサイドバー ロング（ジムニー専用）（E114JM）

ルックスにもこだわりが注入されている。ザラついた見た目が特長の粉体塗装仕上げのブラック仕様で、質実剛健でスパルタンな雰囲気を室内にもたらす。使いやすさへの配慮も行き届く。ルーフネットやハンガー等がずれ落ちないように専用のエンドキャップを装備する。

今回は以上だ。次回以降も気の利いたカーアクセサリーを選りすぐって紹介していく。お楽しみに（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。