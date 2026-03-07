ホーム モーターサイクル 新型車 記事

日本人向けのプレミアムヘルメット、HJC『RPHA 72』でツーリングを快適に、価格は4万8400円

RPHA 72 ゴルディ ブルー/レッド（MC21）
  • RPHA 72 ゴルディ ブルー/レッド（MC21）
  • RPHA 72 ソリッド パールホワイト
  • RPHA 72 ソリッド グレー
  • RPHA 72 ソリッド マットブラック
  • RPHA 72 ゴルディ パープル/グリーン（MC84SF）
  • RPHA 72 フィタ イエロー/ブルー（MC3H）
  • RPHA 72 フィタ ブラック（MC5SF）
  RPHA 72 ソリッド パールホワイト

ライディングギア・ブランドのTAICHIが取り扱うHJCヘルメットから、プレミアムスポーツツーリングモデル「RPHA 72」が新発売。ソリッドカラー3色とグラフィックモデル「ゴルディ」「フィタ」2種類の計3モデルを展開する。

「RPHA 72」は、安全性と快適性を両立させたツーリング向けヘルメットだ。シェルにはP.I.M.（Premium Integrated Matrix）を採用し、コンパクトで軽量ながら高い耐衝撃性を実現した。空力性能を考慮した設計により、高速走行時でも安定性を保つ。

換気機能として、前方から後方へ熱気を排出するACS（Advanced Channeling Ventilation System）を搭載。格納式サンバイザー（ダークスモーク）のDMS（Dynamic Multi-Step Sunshield）により、日差しの強い状況でも快適に走行できる。内装には抗菌・速乾・吸湿発散素材を使用し、長時間の使用でも快適性を維持する。

RPHA 72 ソリッド パールホワイト

スピーカーホールを備え、HJC専用設計インカム「SMART HJC 21B & 50B」に対応。付属品としてアンチフォグレンズ、チンカーテン、ブレスガードが同梱される。

アールエスタイチが国内で正規販売するHJCヘルメットは、日本人向けのアジアンフィット仕様だ。快適な被り心地を追求したオリジナルEPS（衝撃吸収ライナー）と内装を装備する。全モデルがPSC規格、JIS規格、SGマークを取得している。

「RPHA 72 ソリッド」はパールホワイト、グレー、マットブラックの3色展開で、税込み価格は4万8400円。「RPHA 72 ゴルディ」はブルー/レッド（MC21）とパープル/グリーン（MC84SF）の2モデル、「RPHA 72 フィタ」はイエロー/ブルー（MC3H）とブラック（MC5SF）の2モデルが用意され、税込み価格はいずれも5万7200円。

RPHA 72 フィタ ブラック(MC5SF)
