TAICHI、「トロイリーデザインズ」の2026春夏コレクション発売、ジャージやパンツなど7製品

ライディングギアブランドのTAICHIから、日本国内正規代理店を務めるTroy Lee Designs（トロイリーデザインズ）の2026年春夏コレクションが発売された。

今回発売されるのは、モトクロスジャージ3種類、パンツ3種類、グローブ1種類の計7製品だ。

SE PROジャージ ミスダークオリーブ/パミスSE PROジャージ ミスダークオリーブ/パミス

SE PROジャージ［TDU230］は、レース向けの高性能モデルで、軽量性と通気性を追求した。500デニールと900デニールのポリエステルメッシュを採用し、吸湿速乾仕上げで快適な着心地を実現する。脇下から袖にかけて360度フローティングメッシュクーリングパネルを配置し、重要箇所の温度上昇を抑制する。税込み価格は1万1770円～1万3200円で、カラーはミスブラック/FLOイエローほか全10色を展開する。

SE PROパンツ ミスブラック/FLOイエローSE PROパンツ ミスブラック/FLOイエロー

SE PROパンツ［TDY218］は、高強度500/900デニールポリエステルメッシュを使用し、耐久性と通気性、軽量化を実現した。4ウェイストレッチ素材により様々なライディングポジションを快適にサポートし、膝内側には耐久性に優れた高品質牛革を採用している。税込み価格は3万1790円～3万5090円で、カラーはミスブラック/FLOイエローほか全15色を用意する。

GP PROジャージ ローラーホワイト/ブルーGP PROジャージ ローラーホワイト/ブルー

GP PROジャージ［TDU229］は、レースから日常のトレーニングまで幅広く対応するモデルだ。通気性パネルとストレッチパネルを配置し、動きやすさとエアフローを確保する。多方向ストレッチと吸湿速乾ポリエステルボディを採用し、上部サイドと脇下にポリエアメッシュのベンチレーションパネルを装備した。価格は7920円（税込）で、カラーはローラーホワイト/ブルーほか全14色を展開する。

GP PROパンツ フレイムワークブラック/シアンGP PROパンツ フレイムワークブラック/シアン

GP PROパンツ［TDY217］は、乗車姿勢に合わせた立体裁断を採用し、耐熱・耐摩耗性に優れた牛革製パネルを膝内側に配置している。細かい動きにも対応するストレッチパネルを装備し、YKKファスナーを採用した。税込み価格は2万4310円～2万4970円で、カラーはローラーホワイト/ブルーほか全11色を用意する。

GP PRO AIRジャージ カモアクアデザートGP PRO AIRジャージ カモアクアデザート

GP PRO AIRジャージ［TDU228］は、メッシュ生地をボディ全体に採用し、高い通気性を確保したモデルだ。適度なフィット感を実現し、腰部にはジャージのズリ上がりを抑制するシリコンプリントロゴを採用している。価格は7920円（税込）で、カラーはカモアクアデザートほか全10色を展開する。

GP PRO AIRパンツ モノブラックGP PRO AIRパンツ モノブラック

GP PRO AIRパンツ［TDY216］は、耐久性に優れた600Dポリエステル素材を使用し、前後にメッシュパネルを採用して高い通気性を確保した。立体裁断により乗車姿勢に対応し、牛革製パネルとストレッチパネルを装備している。税込み価格は2万4310円～2万4970円で、カラーはモノホワイトほか全8色を用意する。

AIRグローブ モノリアルテールAIRグローブ モノリアルテール

AIRグローブ［TDT086］は、Troy Lee Designs史上最も人気のあるモデルだ。人間工学に基づいたフィット感とハンドル操作性が特徴で、手の甲には通気性に優れた軽量マイクロメッシュを採用している。人差し指、中指、親指にシリコンプリントを配置し、優れたグリップ力を発揮する。価格は5940円（税込）で、カラーはモノリアルテールほか全16色を展開する。

