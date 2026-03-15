ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ポルシェ、空冷カルチャーイベント「ルフトゲクールト」コレクション発売…Tシャツやフーディーなど3アイテム

ルフトゲクールト コレクション ユニセックスフーディー
  • ルフトゲクールト コレクション ユニセックスフーディー
  • ルフトゲクールト コレクション ユニセックスフーディー
  • ルフトゲクールト コレクション
  • ルフトゲクールト コレクション
  • ルフトゲクールト コレクション ユニセックスTシャツ
  • ルフトゲクールト コレクション ユニセックスTシャツ
  • ルフトゲクールト コレクション ユニセックスキャップ
  • ルフトゲクールト コレクション ユニセックスキャップ

ポルシェジャパンは、ポルシェの情熱やその歴史を日常の中で感じられる商品「ポルシェライフスタイル」へ新たに「ルフトゲクールト コレクション」全3アイテムを加えて、3月13日より全国のポルシェ正規販売店と公式オンラインショップにて順次販売を開始した。

【画像】ポルシェ ルフトゲクールト コレクション

ポルシェの元ワークスドライバーで現在はポルシェ・カーズ・ノースアメリカのブランドアンバサダーを務めるパトリック・ロングによるディレクションのもと、米国をはじめ世界的に空冷カルチャーを牽引してきたイベント「ルフトゲクールト」との初のコラボレーションとなる本コレクションは、「ブランドを着るだけでなく、伝説を生きる」というメッセージを体現するスペシャルラインだ。

ルフトゲクールト コレクションルフトゲクールト コレクション

ポルシェの空冷時代のスピリットを、現代のストリートシーンへと再解釈し、ヴィンテージライクな風合いのロゴや繊細な刺繍ディテール、アクセントとなる赤いフラッグラベルで表現した。

ユニセックス仕様のTシャツ、フーディー、キャップは、洗練されたシルエットと快適な着心地を両立し、日常のスタイリングにさりげないモータースポーツの余韻をプラスする。また、Tシャツおよびフーディーにはブランドファブリックバッグを同梱し、コレクションの世界観をトータルで楽しめる仕様となっている。

ルフトゲクールト コレクション ユニセックスキャップルフトゲクールト コレクション ユニセックスキャップ

商品詳細は、ユニセックスTシャツがサイズXS、S、M、L、XL、XXL、3XLで価格1万2320円、ユニセックスフーディーがサイズXS、S、M、L、XL、XXL、3XLで価格3万1790円、ユニセックスキャップが価格6930円（すべて税込み）となっている。

ポルシェライフスタイルは、キッズを含めたファッションアイテムを中心に時計やアクセサリー、ホーム＆オフィス、ゴルフなどのスポーツアイテムを数多く取り揃えたコレクション。年に3回、春・夏秋・冬のタイミングに合わせて新しいシリーズコレクションを展開している。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ（Porsche）

アパレル・バイク用品

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES