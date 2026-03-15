ポルシェ、空冷カルチャーイベント「ルフトゲクールト」コレクション発売…Tシャツやフーディーなど3アイテム

ポルシェジャパンは、ポルシェの情熱やその歴史を日常の中で感じられる商品「ポルシェライフスタイル」へ新たに「ルフトゲクールト コレクション」全3アイテムを加えて、3月13日より全国のポルシェ正規販売店と公式オンラインショップにて順次販売を開始した。

【画像】ポルシェ ルフトゲクールト コレクション

ポルシェの元ワークスドライバーで現在はポルシェ・カーズ・ノースアメリカのブランドアンバサダーを務めるパトリック・ロングによるディレクションのもと、米国をはじめ世界的に空冷カルチャーを牽引してきたイベント「ルフトゲクールト」との初のコラボレーションとなる本コレクションは、「ブランドを着るだけでなく、伝説を生きる」というメッセージを体現するスペシャルラインだ。

ルフトゲクールト コレクション

ポルシェの空冷時代のスピリットを、現代のストリートシーンへと再解釈し、ヴィンテージライクな風合いのロゴや繊細な刺繍ディテール、アクセントとなる赤いフラッグラベルで表現した。

ユニセックス仕様のTシャツ、フーディー、キャップは、洗練されたシルエットと快適な着心地を両立し、日常のスタイリングにさりげないモータースポーツの余韻をプラスする。また、Tシャツおよびフーディーにはブランドファブリックバッグを同梱し、コレクションの世界観をトータルで楽しめる仕様となっている。

ルフトゲクールト コレクション ユニセックスキャップ

商品詳細は、ユニセックスTシャツがサイズXS、S、M、L、XL、XXL、3XLで価格1万2320円、ユニセックスフーディーがサイズXS、S、M、L、XL、XXL、3XLで価格3万1790円、ユニセックスキャップが価格6930円（すべて税込み）となっている。

ポルシェライフスタイルは、キッズを含めたファッションアイテムを中心に時計やアクセサリー、ホーム＆オフィス、ゴルフなどのスポーツアイテムを数多く取り揃えたコレクション。年に3回、春・夏秋・冬のタイミングに合わせて新しいシリーズコレクションを展開している。