ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

『終末ツーリング』×ケンテックス、バイク用コラボ腕時計を発売…限定405本で3万6300円

「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会
  • 「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会
  • 「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会
  • 「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会
  • 「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会
  • 「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会
  • 「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会
  • 「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会
  • 「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会

国産腕時計メーカーのケンテックスジャパンは4月29日より、バイクライダー向け腕時計『MOTO-Rシリーズ』からTVアニメ『終末ツーリング』とのコラボレーションウォッチの販売を開始する。

【画像】終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル

MOTO-Rシリーズが持つライディングに適した操作性と耐振構造はそのままに、『終末ツーリング』の世界観を盛り込んだデザイン限定モデルとなっている。

『終末ツーリング』は、主人公ヨーコとアイリが、ヤマハ『セロー』に乗って崩壊した日本を旅するというストーリー。遺跡となったかつての名所をたどりながら、さまざまな出会いを繰り返していく。コラボレーションウォッチの文字盤には、そんな物語の世界感を表現したコンクリート調のデザインを採用。6時位置にはヨーコの髪どめに描かれているペンギンモチーフをワンポイントとして配置し、作品らしい軽やかさを演出している。

「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会

インデックスには走行中でも時刻を判別しやすいバーインデックスを採用。12時位置のみナビゲーションマーカーをモチーフとした形状とすることで、バイク走行中でも瞬時に12時位置を認識できる。秒針には作品を象徴する「つーりんぐらむ」のロゴをデザインした。

インナーリングにはヨーコとアイリのビジュアルを取り入れた方位計を配置。太陽の位置と現在時刻の関係から方位を読み取ることができ、標識や建物が少ないエリアでのツーリングやキャンプ・アウトドアでも活用できる。

「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会

裏蓋にはアイリの胸元のウサギのアクセサリーをモチーフとした刻印を配置。ヨーコにちなんだ405本限定生産を示すシリアルナンバー（001\/0405～405\/0405）が1本ごとに異なる番号で刻印される。

「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」はオリジナルボックス・ギャランティー付きで、税込価格は3万6300円。

(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アパレル・バイク用品

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES