『終末ツーリング』×ケンテックス、バイク用コラボ腕時計を発売…限定405本で3万6300円

国産腕時計メーカーのケンテックスジャパンは4月29日より、バイクライダー向け腕時計『MOTO-Rシリーズ』からTVアニメ『終末ツーリング』とのコラボレーションウォッチの販売を開始する。

【画像】終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル

MOTO-Rシリーズが持つライディングに適した操作性と耐振構造はそのままに、『終末ツーリング』の世界観を盛り込んだデザイン限定モデルとなっている。

『終末ツーリング』は、主人公ヨーコとアイリが、ヤマハ『セロー』に乗って崩壊した日本を旅するというストーリー。遺跡となったかつての名所をたどりながら、さまざまな出会いを繰り返していく。コラボレーションウォッチの文字盤には、そんな物語の世界感を表現したコンクリート調のデザインを採用。6時位置にはヨーコの髪どめに描かれているペンギンモチーフをワンポイントとして配置し、作品らしい軽やかさを演出している。

「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会

インデックスには走行中でも時刻を判別しやすいバーインデックスを採用。12時位置のみナビゲーションマーカーをモチーフとした形状とすることで、バイク走行中でも瞬時に12時位置を認識できる。秒針には作品を象徴する「つーりんぐらむ」のロゴをデザインした。

インナーリングにはヨーコとアイリのビジュアルを取り入れた方位計を配置。太陽の位置と現在時刻の関係から方位を読み取ることができ、標識や建物が少ないエリアでのツーリングやキャンプ・アウトドアでも活用できる。

「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会

裏蓋にはアイリの胸元のウサギのアクセサリーをモチーフとした刻印を配置。ヨーコにちなんだ405本限定生産を示すシリアルナンバー（001\/0405～405\/0405）が1本ごとに異なる番号で刻印される。

「終末ツーリング×MOTO-Rコラボレーションモデル」はオリジナルボックス・ギャランティー付きで、税込価格は3万6300円。

(c)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会