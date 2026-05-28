モト・グッツィ『V7』『V85TT』2026年モデルに新色追加、5月29日受注開始

ピアッジオグループジャパンは、モト・グッツィ『V7』シリーズおよび『V85TT』シリーズの2026年モデルに新色を追加し、5月29日より全国のモト・グッツィ正規販売店で受注を開始する。7月より順次デリバリーが開始される。

【画像】モト・グッツィ『V7』と『V85TT』

『V7 STONE』（ストーン）は、ブランドを代表するモデルのひとつで、2025年にデビューした新型。空冷90度Vツイン・853ccエンジンを搭載し、最高出力67.3HP、最大トルク79Nmを発生する。

モト・グッツィ『V7 STONE』（サッビアカモ）

2026年モデルでは新色「サッビアカモ」が追加された。イタリア語で「砂」を意味する「サッビア」をイメージしたマット仕上げの塗装と、ブラックアウトされた各部との組み合わせが特徴だ。カラーラインアップは新色の「サッビアカモ」のほか、継続販売色のルビードブラックとプロフォンドブルーの計3色。メーカー希望小売価格は152万9000円（税込み・以下同）。

『V7 SPORT』（スポルト）は、V7 STONEをベースに、ダブルディスクブレーキや倒立フォーク、6軸慣性プラットフォーム（IMU）、ライディングモード「SPORT」などが装備されたモデル。2026年モデルでは、イタリアの高速サーキット「モンツァ」の名を冠した新色「モンツァレッド」が追加。カラーラインアップは新色のモンツァレッドのほか、継続販売色のレニャーノグリーンとラーリオグレーの計3色。メーカー希望小売価格は168万3000円。

モト・グッツィ『V85TT』（ヤナルダググレー）

『V85TT』は、2025年よりユーロ5+対応の空冷Vツインエンジンに進化し、可変バルブタイミング機構が新たに採用されたトラベルエンデューロモデル。853ccエンジンは最高出力80HP、最大トルク83Nmを発生する。2026年モデルの標準仕様V85TTには新色「ヤナルダググレー」が設定される。グレーを基調に赤いフレームと同系色のストライプグラフィックが組み合わされ、アゼルバイジャンの「燃える山（ヤナルダグ）」をイメージしたデザインだ。メーカー希望小売価格は180万4000円。

『V85TT TRAVEL』は、大型ウィンドスクリーン、ウィンドディフレクター、両サイドのパニアケースが標準装備されたツーリング仕様。2026年モデルの新色「ゼフィーロブルー」は、ギリシャ神話の風神の名に由来する。メーカー希望小売価格は198万円。

モト・グッツィ『V85TT TRAVEL』（ゼフィーロブルー）