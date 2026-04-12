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盛夏に備えて早めの準備を！ クシタニ、2026年春夏向けメッシュジャケット5モデル＋メッシュパンツを発表

盛夏に備えて早めの準備を、クシタニが2026年春夏向けメッシュジャケット5モデル＋メッシュパンツを発表
  • 盛夏に備えて早めの準備を、クシタニが2026年春夏向けメッシュジャケット5モデル＋メッシュパンツを発表
  • K-2454 エアーコンテンドジャケット ホワイト/ブラック
  • K-2454 エアーコンテンドジャケット ホワイト/ブラック
  • K-2454 エアーコンテンドジャケット ダークレッド
  • K-2454 エアーコンテンドジャケット ダークレッド
  • K-2454 エアーコンテンドジャケット ネイビー
  • K-2454 エアーコンテンドジャケット ネイビー
  • K-2454 エアーコンテンドジャケット ブラック

クシタニが2026年春夏向けの新作ガーメントを発表した。強い日差しや高温と戦うライダーに向けて、レディース向け1モデルを含むメッシュジャケット5モデルとメッシュパンツ1モデルを発売する。

【画像】クシタニ、2026年春夏向けメッシュジャケット5モデル＋メッシュパンツ

夏場のバイク走行では、直射日光による日焼けが脱水症状や熱中症につながるリスクがある。クシタニは長袖ジャケットとパンツの着用を推奨しており、今回のラインナップはいずれも通気性を確保しながら身体を守ることを目的としている。ジャケットの全モデルのフロントファスナーはサイズ拡大調整と大型エアインテイクを兼用した二重設計を採用。ジャケットはすべてインナーと一体化できる「KUSHITANI CONNECTION.」に対応している。

K-2454 エアーコンテンドジャケット ホワイト/ブラックK-2454 エアーコンテンドジャケット ホワイト/ブラック

「K-2454 エアーコンテンドジャケット」はエッジデザインを採用したスポーツメッシュジャケット。ジオパターンエンボス柄とシェードプリントを採用したプレミアムスポーツデザインで、肩・肘・背中にCEレベル2プロテクターを装備する。カラーはホワイト/ブラック、ダークレッド、ネイビー、ブラックの4色。税込み価格は4万700円。

K-2455 フルメッシュパーカージャケット ホワイト/グレーK-2455 フルメッシュパーカージャケット ホワイト/グレー

「K-2455 フルメッシュパーカージャケット」はアクセントの胸ラインをダブルライン仕様とし、左胸にロゴ入り止水ファスナー付きの大型ポケットを備える。カラーはホワイト/グレー、ブルー、オリーブ、ブラックの4色。レディースモデル「KL-2455」も同価格で展開し、カラーはホワイト/グレー、ブルー、オリーブの3色。税込み価格は3万4100円。

K-2456 フルメッシュジャケット グレーK-2456 フルメッシュジャケット グレー

「K-2456 フルメッシュジャケット」は袖下にジオパターン柄エンボスを採用し、洗練した印象のデザインにまとめられている。グレー、オリーブ、ダークレッド、ブラックの4色展開。税込み価格は3万3000円。

K-2458 フルメッシュロングジャケット ホワイト/ネイビーK-2458 フルメッシュロングジャケット ホワイト/ネイビー

「K-2458 フルメッシュロングジャケット」は前身に4つの大型ポケットを備え収納力が高く、ウエストドローコードでシルエットを調整できる。カラーはホワイト/ネイビー、グレー、ブルーの3色。税込み価格は4万700円。

K-2464 テーパードメッシュパンツ ブラックK-2464 テーパードメッシュパンツ ブラック

「K-2464 テーパードメッシュパンツ」は走行風を取り入れ快適なライドをサポートする。テーパードシルエットで複数のストレッチ素材を組み合わせ、股部には牛革を使用している。カラーはブラックのみ。税込み価格は3万5200円。

《ヤマブキデザイン》

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