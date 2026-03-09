クシタニが受注生産モデル「エアーコンテンドジャケット」を発売、シックなブラック＆グレーを展開

様々なバイク用品を手掛けるクシタニは、受注生産モデル「KUSHITANI LIMITED EDITION」の2026年シーズン第2弾として、「P-2454T エアーコンテンドジャケット」を発売する。

【画像】クシタニの受注生産モデル「エアーコンテンドジャケット」

レギュラーモデルのエアーコンテンドジャケットはスポーティなデザインと配色が特徴だが、今回の限定モデルはブラックとグレーの2カラー展開だ。どちらもシックなモノトーンの雰囲気で仕上げており、より幅広いスタイルのバイクに寄り添う一着となっている。

エッジデザインを採用したスポーツメッシュジャケットで、ポリエステルメッシュ部にはジオパターンエンボス柄と、後襟から袖口まで滑らかなラインにシェードプリントを配置し、プレミアムスポーツテイストを実現した。

サイズ拡大調整と大型エアインテイクを兼用しているフロントファスナーは、二重の設計を採用している。「KUSHITANI CONNECTION.」に対応しており、インナージャケットとメインジャケットの両袖口と襟後部の3箇所を留めることで一体化できる。

クシタニ P-2454T エアーコンテンドジャケット（グレー）

安全装備として、肩と肘にはエアーCEレベル2プロテクター、背中にはエアーCEプロテクターを装備し、いずれも脱着式だ。

税込み価格は4万2900円。納品予定時期は2026年4月頃で、サイズはM、L、LL、XL、L/XLを用意する。素材は表地がポリエステル100％、別布がナイロン100％、ストレッチ部がナイロン96％ポリウレタン4％、裏地がポリエステル100％（メッシュ）となっている。

注文は通販（代引き発送）または全国のクシタニ各店で受け付ける。販売期間は2026年4月末までだが、数量限定で先着順のため、予約枠が埋まり次第販売終了となる。