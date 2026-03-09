ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「ガンダム」とクシタニがコラボ！ ライディングギア10種を3月28日発売

  • REBRO HOODIE『機動戦士ガンダム』RED COMET R26モデル（レッド）
  • REBRO HOODIE『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MAFTYモデル（ネイビー）
  • TRACK JACKET『機動戦士ガンダム』シャアモデル（ブラック）
  • TRACK JACKET『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MAFTYモデル（ネイビー）
  • STRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム』AQUA POLOSHIRTS　RED COMET
  • FLOW T-SHIRT『機動戦士ガンダム』26RED COMETモデル（ブラック）
  • FLOW T-SHIRT『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MAFTYモデル（ネイビー）

バンダイ ライフスタイル事業部は、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」にて、3月28日より『機動戦士ガンダム』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』と本格的なバイクウェアを展開するクシタニとのコラボによるライディングギア全10アイテムを販売する。

クシタニは1947年に革製品製造販売店として創業した、静岡県浜松市に本社を置くバイクウェアメーカー。レザースーツやグローブを中心としたレーシング、ツーリングギアからアーバンユースのアイテムまで幅広く展開している。

本コラボレーションでは、『機動戦士ガンダム』に加え現在劇場公開中の『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』のラインナップをプラスして展開する。両タイトルをイメージしたデザインで、レブロフーディジャケット2種、トラックジャケット2種、Tシャツ2種、ポロシャツ1種、バッグ1種、ネックチューブ2種の全10種を展開する。

REBRO HOODIE『機動戦士ガンダム』RED COMET R26モデル（レッド）REBRO HOODIE『機動戦士ガンダム』RED COMET R26モデル（レッド）REBRO HOODIE『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MAFTYモデル（ネイビー）REBRO HOODIE『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MAFTYモデル（ネイビー）

「REBRO HOODIE」は、クシタニが独自開発したダイヤ状の凹凸感のある肉厚な綿タッチの素材を使用。裏面も凹凸を設け、肌あたりを抑え、より快適な着心地を実現する。人気のフードデザインはそのままに、右袖を配色にしてスポーティさを向上させた。

『機動戦士ガンダム』よりシャアをイメージしたカラーリングでレッドにブラックの配色。背面にはシャアマークを大きく配置したデザイン。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』よりマフティーをイメージしたカラーリングでネイビーにブラックの配色。背面にはマフティーマークを大きく配置したデザインの2種展開。価格は2万6950円（税込）。

TRACK JACKET『機動戦士ガンダム』シャアモデル（ブラック）TRACK JACKET『機動戦士ガンダム』シャアモデル（ブラック）TRACK JACKET『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MAFTYモデル（ネイビー）TRACK JACKET『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MAFTYモデル（ネイビー）

「TRACK JACKET」も同様の素材を使用し、デザインのアクセントとして襟や肩などに異素材を使用している。『機動戦士ガンダム』よりシャアをイメージしたカラーリングでブラックをメインにレッドの配色。背面にはシャアマークを大きく配置したデザイン。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』よりマフティーをイメージしたカラーリングでネイビーをメインにブラックの配色。背面には差し色のオレンジでマフティーマークを大きく配置したデザインの2種展開。価格は2万5850円（税込）。

「AQUA POLOSHIRTS RED COMET」は、水分の含有率を極限まで上げたアクアナイロンを採用した冷感ポロシャツ。ストレッチ性や吸汗即乾機能、エアホールを持ち併せ快適性を追求し、特有の魅力があるメランジ柄を採用。『機動戦士ガンダム』よりシャアマークをメインにしたデザインを同色系のカラーで表現。価格は1万4300円（税込）。

FLOW T-SHIRT『機動戦士ガンダム』26RED COMETモデル（ブラック）FLOW T-SHIRT『機動戦士ガンダム』26RED COMETモデル（ブラック）FLOW T-SHIRT『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MAFTYモデル（ネイビー）FLOW T-SHIRT『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MAFTYモデル（ネイビー）

「FLOW T-SHIRT」は、吸汗速乾の杢調のTシャツをベースに『機動戦士ガンダム』よりブラックにレッドの配色が映えるシャアマークをメインにデザインしたグラフィックと、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』よりネイビーにオレンジの配色が映えるマフティーマークをメインにデザインしたグラフィックの2種展開。価格は6380円（税込）。

STRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ヒップバッグSTRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ヒップバッグSTRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ヒップバッグSTRICT-G KUSHITANI『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ヒップバッグ

「ヒップバッグ」は、シティランからツーリングまでカバーする頼れるヒップバッグ。身体に当たる部分はソフトなメッシュ素材、脱着部は可動性のあるバックルを採用している。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』よりマフティーマークを使用しクシタニの限定カラーを使用したデザイン。価格は2万3100円（税込）。

ネックチューブ『機動戦士ガンダム』26 RED COMETモデル（ブラック）ネックチューブ『機動戦士ガンダム』26 RED COMETモデル（ブラック）ネックチューブ『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MAFTYモデル（ネイビー）ネックチューブ『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MAFTYモデル（ネイビー）

「ネックチューブ」は、ストレッチ性のある素材で、バイクに乗る際や、運動の際にフェイスガードとして使用したり、首に巻いて日焼け防止にしたりと、様々な用途で活用できる。『機動戦士ガンダム』よりシャアをイメージしたカラーリングのブラック、『機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ キルケーの魔女』よりマフティーをイメージしたネイビーの2種展開。価格は4400円（税込）。

店頭販売に先駆け、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」にて2026年3月6日13時から3月29日23時まで予約受注販売を実施。発送は2026年4月予定。

一般販売は2026年3月28日より、STRICT-G 東京お台場店、東京ソラマチ店、NEOPASA静岡（下り）店、多賀SA（下り）店の各店舗にて販売。また、クシタニの一部販売店でも販売する。

《レスポンス編集部》

