クシタニ、2026年春夏向け「レザージャケット」と「エクスプローラージーンズ」を発売

クシタニは、2026年春夏向けガーメント・第1弾の販売を開始した。今回発表されたのはレザージャケット2モデルとエクスプローラージーンズの新型だ。

2022年に登場し好評を得ているオーセンティックラインの「アーカナシリーズ」に、新たにレザージャケットが加わった。また、シングルジャケットのパンチングレザー仕様も新たにラインナップに追加されている。

K-0731 アーカナレザーブリーズジャケット（オリーブグリーン）

「K-0731 アーカナレザーブリーズジャケット」は、ゴート革オールレザーで仕上げ、ダイヤ柄パテッドや腰のフラップ、ファスナーの種類などにこだわり、オーセンティックな雰囲気を再現。春夏らしい軽く着心地の良いジャケットに仕上げている。胸と腰のポケットを開けると、エアーインテークとしても機能する。肩、肘、背中にはソフトパッドを標準装備した。オリーブグリーンとチャコールグレーの2色が用意され、価格はM・L・LLサイズが8万8000円（税込、以下同様）、L/3WとXLサイズが9万9000円。

K-0732ZA シングルエアーフロージャケット

「K-0732ZA シングルエアーフロージャケット」は、エグザリートレザーを使用したオーセンティックなシングルライダースジャケットのパンチングメッシュモデルだ。脇下にはアイレット付きマチパーツ、背脇にはアクションプリーツを採用し、優れた運動性を実現している。裏地素材には通気性と吸汗速乾性に優れたCOOLMAXを採用。別売りのMIDベストや夏季用メッシュベストの装着も可能だ。カラーはサンドベージュ。価格はM・L・LLサイズが18万3700円、L/3WとXLサイズが19万4700円。

EX-1221RA エクスプローラーエアーフロージーンズ

「EX-1221RA エクスプローラーエアーフロージーンズ」は、よりライディング向けで、かつ細身のローライズシルエットが特徴のエクスプローラーライドジーンズのメッシュモデルだ。尻部から膝部にかけて車両からの排熱を和らげる目的で本体裏側に当て革を取り付け、当て革と共に輻射熱を反射するアルミ蒸着素材を配している。裏地にはCOOLMAX素材を採用。サイズは28から36インチまで1インチごとに用意され、価格はいずれも8万6900円。

昨年発売30周年を迎えたエクスプローラージーンズだが、今回のライドジーンズモデル［EX-1221R/EX-1221RA］では定番モデル［EX-1220］より股上を4cm浅くすることで、前傾姿勢をとった時の腹部への食い込みを軽減し、細部も向上させている。

これらの製品は一部サイズ入荷待ちがあるものの、クシタニショップおよびオンラインで販売が始まっている。