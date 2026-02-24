『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨が登場

トヨタ・コニック・プロは、『ランドクルーザー』の公式ライフスタイルアイテム「LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS」から、インテリア雑貨メーカーのダルトンとコラボレーションした新商品を3月6日より発売する。購入はオンラインストアおよび一部のトヨタ販売店、ダルトン取り扱い各店より。

【画像】『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨

LAND CRUISER OFFICIAL ITEMSは、ランドクルーザーの「どこへでも行き、生きて帰ってこられる」というアイデンティティや世界観をプロダクトに落とし込んだトヨタ自動車公式のライフスタイルアイテムコレクションだ。一方のダルトンは1988年創業のインテリア雑貨メーカーで、日常の道具をより面白くすることで「道具を愉しむ、もうひとつの豊かさ」を提案している。

今回のコラボレーションでは、異国情緒あふれる世界観をベースにした個性豊かなインテリア雑貨を展開し続けるダルトンと、1951年の誕生以来、歴代の旧車に今もなお高い支持を集めるランドクルーザーが初めて手を組んだ。ラインアップは、ダルトンの中でも特に人気の高いGARBAGE CANやPARTS STOCKERなどに、ダルトンが創業した1980年代に生まれた『ランドクルーザー60』『ランドクルーザー70 VAN』『ランドクルーザー70 WAGON』のモチーフを落とし込んだデザインを展開している。

キーカラーには、ランドクルーザー70シリーズを象徴するベージュや、同じく過去同シリーズの車体に用いられてきたネイビーとシルバーの塗装を忠実に再現した3色を採用。無骨なガレージ感と親しみやすいポップさを併せ持つ全12アイテムをラインアップする。いずれも、昨年末よりLAND CRUISER OFFICIAL ITEMSが展開しているテーマ「Home & Garage」シリーズの続編として、両ブランドの魅力が詰まったコレクションとなっている。

主な商品としては、エンボスロゴに埋め込みのプレートを組み合わせたコラボ特別仕様の「パーツストッカー LCエディション」（4510円・税込み以下同）、デスクトップサイズのマルチに使えるスチール製小物トレイ「デスクトップトレイ LCエディション」（1980円）、ダルトンの不朽のロングセラーアイテムを特別仕様にした「ベビーガベージカン LCエディション」（1980円）と「ガベージカン LCエディション」（5500円）などがある。

コラボロゴプレートが光る収納家具「ダブルデッカー LCエディション」（4万1800円 ※数量限定商品）や、レトロデザインのサーキュレーター「エアサーキュレーター LCエディション」（2万2000円）も用意。これらはランドクルーザーのシグネチャーカラーであるベージュで製作され、どんなインテリアにもシックになじむ別注品となっている。

その他、エンボス加工の立体感がレトロでかわいいアルミ製の「サインプレート」（2970円）、金属の質感が魅力のステンレス製大判ロゴステッカー（1320円）、レトロなオリジナルデザインボックスに入った厚織りマイクロファイバータオル12枚セット（3300円）、ガラスドームに浮き上がるランドクルーザーデザインの「ガラスペーパーウェイト」（1650円）、コラボデザインのTシャツ（5940円）、ピンズコレクション全6種（660円）なども展開する。