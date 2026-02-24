ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨が登場

『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨が登場
  • 『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨が登場
  • 異国情緒あふれる世界観をベースにした個性豊かなインテリア雑貨を展開し続けるダルトン
  • 『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨が登場
  • 『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨が登場
  • 『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨が登場
  • 『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨が登場
  • 『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨が登場
  • 『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨が登場

トヨタ・コニック・プロは、『ランドクルーザー』の公式ライフスタイルアイテム「LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS」から、インテリア雑貨メーカーのダルトンとコラボレーションした新商品を3月6日より発売する。購入はオンラインストアおよび一部のトヨタ販売店、ダルトン取り扱い各店より。

【画像】『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨

LAND CRUISER OFFICIAL ITEMSは、ランドクルーザーの「どこへでも行き、生きて帰ってこられる」というアイデンティティや世界観をプロダクトに落とし込んだトヨタ自動車公式のライフスタイルアイテムコレクションだ。一方のダルトンは1988年創業のインテリア雑貨メーカーで、日常の道具をより面白くすることで「道具を愉しむ、もうひとつの豊かさ」を提案している。

『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨が登場『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨が登場

今回のコラボレーションでは、異国情緒あふれる世界観をベースにした個性豊かなインテリア雑貨を展開し続けるダルトンと、1951年の誕生以来、歴代の旧車に今もなお高い支持を集めるランドクルーザーが初めて手を組んだ。ラインアップは、ダルトンの中でも特に人気の高いGARBAGE CANやPARTS STOCKERなどに、ダルトンが創業した1980年代に生まれた『ランドクルーザー60』『ランドクルーザー70 VAN』『ランドクルーザー70 WAGON』のモチーフを落とし込んだデザインを展開している。

キーカラーには、ランドクルーザー70シリーズを象徴するベージュや、同じく過去同シリーズの車体に用いられてきたネイビーとシルバーの塗装を忠実に再現した3色を採用。無骨なガレージ感と親しみやすいポップさを併せ持つ全12アイテムをラインアップする。いずれも、昨年末よりLAND CRUISER OFFICIAL ITEMSが展開しているテーマ「Home & Garage」シリーズの続編として、両ブランドの魅力が詰まったコレクションとなっている。

『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨が登場『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨が登場

主な商品としては、エンボスロゴに埋め込みのプレートを組み合わせたコラボ特別仕様の「パーツストッカー LCエディション」（4510円・税込み以下同）、デスクトップサイズのマルチに使えるスチール製小物トレイ「デスクトップトレイ LCエディション」（1980円）、ダルトンの不朽のロングセラーアイテムを特別仕様にした「ベビーガベージカン LCエディション」（1980円）と「ガベージカン LCエディション」（5500円）などがある。

コラボロゴプレートが光る収納家具「ダブルデッカー LCエディション」（4万1800円 ※数量限定商品）や、レトロデザインのサーキュレーター「エアサーキュレーター LCエディション」（2万2000円）も用意。これらはランドクルーザーのシグネチャーカラーであるベージュで製作され、どんなインテリアにもシックになじむ別注品となっている。

『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨が登場『ランドクルーザー60/70』シリーズをモチーフにしたダルトン製インテリア雑貨が登場

その他、エンボス加工の立体感がレトロでかわいいアルミ製の「サインプレート」（2970円）、金属の質感が魅力のステンレス製大判ロゴステッカー（1320円）、レトロなオリジナルデザインボックスに入った厚織りマイクロファイバータオル12枚セット（3300円）、ガラスドームに浮き上がるランドクルーザーデザインの「ガラスペーパーウェイト」（1650円）、コラボデザインのTシャツ（5940円）、ピンズコレクション全6種（660円）なども展開する。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ランドクルーザー

トヨタ ランドクルーザー70

アフターマーケット

アパレル・バイク用品

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES