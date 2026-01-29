「日本に最適！」ランクル300のハイブリッド、史上最強のパワーにSNSも注目！

トヨタ自動車は欧州向けのSUV『ランドクルーザー300』に初めてハイブリッドパワートレインを搭載すると発表した。SNSでは、「日本で使うならハイブリッドのほうがあってそう」「日本に来てもいいんじゃない？」など話題になっている。

【画像】トヨタ・ランドクルーザー300 ハイブリッドの欧州仕様

ランドクルーザー300のハイブリッドモデルは、2025年6月に主力市場である中東向けに発表。2026年前半に豪州でも発売することが発表されていた。

新しいパフォーマンスハイブリッドシステムは、3.5リットルV6ツインターボエンジンとモータージェネレーターを組み合わせたもので、車台の基本を共通とするレクサス『LX』のハイブリッド「700h」に先行して搭載されている。

トヨタ・ランドクルーザー300 ハイブリッド（欧州仕様）

最高出力は457hp（227kW）で、史上最もパワフルなランドクルーザーとなる。最大トルクは従来比20％増の790Nmに向上している。

エンジンと10速オートマチックトランスミッションの間にクラッチ付きモータージェネレーターを配置した新構造を採用。ニッケル水素バッテリーを搭載した。また、新たに電動パワーステアリングも導入された。

欧州でのグレード展開は、VX、ZX、GRスポーツの3グレード展開で、すべて5人乗り仕様だ。

VXモデルには18インチ高光沢アルミホイール、パワーバックドア、1500W ACアウトレット、フルLEDシーケンシャルヘッドライト、LEDフロントフォグライトを装備。車内には12.3インチのデジタルドライバーズコンビメーターとマルチメディアタッチスクリーンを搭載し、14スピーカーのJBLプレミアムオーディオシステムを採用。

トヨタ・ランドクルーザー300 ハイブリッド（欧州仕様）

運転支援システムも充実しており、マルチテレインセレクトは路面状況に応じてブレーキと駆動力を自動調整。クロールコントロール、マルチテレインモニター、ダウンヒルアシストコントロール、ブラインドスポットモニター、パーキングセンサー、パノラミックビューモニターを装備する。

ZXバージョンはエアロボディキットを採用し、力強い外観をさらに強調。アダプティブバリアブルサスペンション、5モードドライブセレクター、ヘッドアップディスプレイ、パワーバックドア用ハンズフリーキックセンサー、リア限定スリップデフを装備する。

GRスポーツは、トヨタガズーレーシングチームからインスピレーションを得たデザインを採用。専用フロント・リアバンパーとホイールアーチを装備し、フロントグリルには伝統的なTOYOTAネームバッジを配置。

トヨタ・ランドクルーザー300 ハイブリッド（欧州仕様）

X（旧Twitter）では、「日本で使うならハイブリッドのほうがあってそう」「LX700hと同じシステムだし、日本に来てもいいんじゃない？」と日本導入の可能性も含め、今後の動向に注目が集まっている。

「457馬力モーターアシストで低速トルクも凄そう」「バッテリーでパワー盛ってくるさすがトヨタ」など、“史上最強のランドクルーザー”のパフォーマンスがファンの関心を集めている。

また「ダカールラリー勝つためにハイブリッドでなんとかするのか？」「ラリーで負けたランクルはこっから！」など、パリダカールラリーでの活躍に期待する声も見られた。