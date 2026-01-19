ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

トヨタ車体の『ランドクルーザー300』、市販車クラス3位と13連覇ならず…ダカールラリー2026

チームランドクルーザー・トヨタオートボデーのランドクルーザー300（ダカールラリー2026）
  • チームランドクルーザー・トヨタオートボデーのランドクルーザー300（ダカールラリー2026）
  • チームランドクルーザー・トヨタオートボデーのランドクルーザー300（ダカールラリー2026）
  • チームランドクルーザー・トヨタオートボデーのランドクルーザー300（ダカールラリー2026）
  • チームランドクルーザー・トヨタオートボデーのランドクルーザー300（ダカールラリー2026）

トヨタ車体のラリーチーム、チームランドクルーザー・トヨタオートボディ(TLC)は、サウジアラビアで開催されたダカールラリー2026ストッククラスで、No.503のバソ/メナール組が3位、No.501の三浦/ポラト組が5位となったと発表した。

【画像】チームランドクルーザー・トヨタオートボデーのランドクルーザー300（ダカールラリー2026）

今大会では、新設されたストッククラスでの優勝を目指し、新型ラリー車で参戦した。これまでのダカールラリーで積み上げてきたチーム力で挑み、バソ/メナール組が全ステージ完走を果たしたものの、ストッククラス3位となった。

トヨタ車体の松尾勝博社長は「ライバルと競うプレッシャーに加え、ダカールラリーの厳しいコース環境の中でマシントラブルにも苦しんだが、誰一人あきらめることなく最後まで戦ってくれた」とコメント。結果は悔しいものとなったが、今回の経験は必ず次なる挑戦と『ランドクルーザー』を鍛え上げる原動力につながると確信していると述べた。

チームランドクルーザー・トヨタオートボデーのランドクルーザー300（ダカールラリー2026）チームランドクルーザー・トヨタオートボデーのランドクルーザー300（ダカールラリー2026）

チーム代表の関隆史氏は「ランドクルーザーで参戦する重みを改めて実感する大会となった」と振り返り、「予期せぬトラブルに見舞われることもあったが、ライバルとハードな環境で競い合うなかで貴重な経験を得ることができた」と語った。

メンバーは自らの役割を果たすべくベストを尽くし、互いを補完し合い、チームの一体感をつくり上げた。TLCはダカールラリーを通じた「もっといいランクル づくり」を進めるため、これからも挑戦を続けていく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ車体

ダカールラリー（Dakar）

トヨタ ランドクルーザー300

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES