三菱『デリカD：6』は、PHEVとフル電動モデルを設定か…土曜ニュースランキング

2月20～26日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、三菱の人気車種『デリカD：5』の後継モデルとして開発が進んでいるとされる、『デリカD：6』の予想記事が注目を集めました。

【画像】1位は三菱『デリカD：6』、PHEVとフル電動モデルを設定…？

1位）三菱 デリカD：5 販売好調の裏で、次期型『D：6』の開発着々…最終デザインをプレビュー

https://response.jp/article/2026/02/22/407739.html

三菱自動車の人気のクロスオーバーミニバン、『デリカD：5』後継モデルとなる『デリカD：6』の最新情報を入手、それをもとに量産型デザインをデジタルプレビューしよう。

トヨタ RAV4 新型のPHEV（GR SPORT）

2位）「これはBEVはもういらないかも」新型トヨタ『RAV4 PHEV』発売にSNS大注目！「スペックは別次元」「意外と安い」など反響

https://response.jp/article/2026/02/23/407755.html

トヨタ自動車は、新型『RAV4』のプラグインハイブリッド（PHEV）モデルを3月9日に発売すると発表。SNSでは、「これはBEVはもういらないかも」「このPHEVスペックは別次元」「GRスポーツ欲しい」など話題となっている。

上信越道上り線の佐久IC～碓氷軽井沢IC間でトンネル・橋りょうリニューアル工事

3位）上信越道、佐久IC~碓氷軽井沢IC間で終日車線規制…3月2日から

https://response.jp/article/2026/02/20/407699.html

NEXCO東日本長野工事事務所は、上信越自動車道の佐久インターチェンジから碓氷軽井沢インターチェンジ間の上り線において、老朽化した闢伽流山トンネルおよび和美沢橋のリニューアル工事に伴う終日車線規制を実施すると発表した。

トヨタ『C-HR』新型（米国仕様）

4位）トヨタ『C-HR』新型、338馬力デュアルモーター搭載の電動SUVクーペに

https://response.jp/article/2026/02/24/407786.html

トヨタ自動車の米国部門は、小型SUV『C-HR』の新型を発表した。欧州仕様の『C-HR＋』の米国版で、クーペのようなワイドでスポーティなデザインが特徴だ。

スズキ アルト 改良新型

5位）【スズキ アルト 改良新型】マイチェンなのに別モノ級？ 開発責任者が語る「本当の進化」とは

https://response.jp/article/2026/02/24/407808.html

2025年6月にマイナーチェンジされた、軽自動車の代表格スズキ『アルト』。フルモデルチェンジではないにも関わらず、デザイン変更やボディ剛性の向上、燃費性能の改善など、多岐にわたる改良が施され、発表時に話題となった。