ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

三菱『デリカD：6』は、PHEVとフル電動モデルを設定か…土曜ニュースランキング

三菱 デリカ D：6 予想CG
  • 三菱 デリカ D：6 予想CG
  • トヨタ RAV4 新型のPHEV（GR SPORT）
  • 上信越道上り線の佐久IC～碓氷軽井沢IC間でトンネル・橋りょうリニューアル工事
  • トヨタ『C-HR』新型（米国仕様）
  • スズキ アルト 改良新型

2月20～26日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、三菱の人気車種『デリカD：5』の後継モデルとして開発が進んでいるとされる、『デリカD：6』の予想記事が注目を集めました。

【画像】1位は三菱『デリカD：6』、PHEVとフル電動モデルを設定…？

1位）三菱 デリカD：5 販売好調の裏で、次期型『D：6』の開発着々…最終デザインをプレビュー
https://response.jp/article/2026/02/22/407739.html

三菱自動車の人気のクロスオーバーミニバン、『デリカD：5』後継モデルとなる『デリカD：6』の最新情報を入手、それをもとに量産型デザインをデジタルプレビューしよう。

トヨタ RAV4 新型のPHEV（GR SPORT）トヨタ RAV4 新型のPHEV（GR SPORT）

2位）「これはBEVはもういらないかも」新型トヨタ『RAV4 PHEV』発売にSNS大注目！「スペックは別次元」「意外と安い」など反響
https://response.jp/article/2026/02/23/407755.html

トヨタ自動車は、新型『RAV4』のプラグインハイブリッド（PHEV）モデルを3月9日に発売すると発表。SNSでは、「これはBEVはもういらないかも」「このPHEVスペックは別次元」「GRスポーツ欲しい」など話題となっている。

上信越道上り線の佐久IC～碓氷軽井沢IC間でトンネル・橋りょうリニューアル工事上信越道上り線の佐久IC～碓氷軽井沢IC間でトンネル・橋りょうリニューアル工事

3位）上信越道、佐久IC~碓氷軽井沢IC間で終日車線規制…3月2日から
https://response.jp/article/2026/02/20/407699.html

NEXCO東日本長野工事事務所は、上信越自動車道の佐久インターチェンジから碓氷軽井沢インターチェンジ間の上り線において、老朽化した闢伽流山トンネルおよび和美沢橋のリニューアル工事に伴う終日車線規制を実施すると発表した。

トヨタ『C-HR』新型（米国仕様）トヨタ『C-HR』新型（米国仕様）

4位）トヨタ『C-HR』新型、338馬力デュアルモーター搭載の電動SUVクーペに
https://response.jp/article/2026/02/24/407786.html

トヨタ自動車の米国部門は、小型SUV『C-HR』の新型を発表した。欧州仕様の『C-HR＋』の米国版で、クーペのようなワイドでスポーティなデザインが特徴だ。

スズキ アルト 改良新型スズキ アルト 改良新型

5位）【スズキ アルト 改良新型】マイチェンなのに別モノ級？ 開発責任者が語る「本当の進化」とは
https://response.jp/article/2026/02/24/407808.html

2025年6月にマイナーチェンジされた、軽自動車の代表格スズキ『アルト』。フルモデルチェンジではないにも関わらず、デザイン変更やボディ剛性の向上、燃費性能の改善など、多岐にわたる改良が施され、発表時に話題となった。

《大矢根洋》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱 デリカD：5

新型車スクープ

三菱自動車

SUV・クロスオーバー

ミニバン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

土曜ニュースランキング

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES