いける気がする！ BYDがコンパクトSUV『ATTO 2』を日本導入…土曜ニュースランキング

BYD『ATTO 2』
  • BYD『ATTO 2』
  • スズキ GSX-8T/8TTの開発陣。左端がチーフエンジニアの加藤幸雄さん、右端がデザインを取りまとめた古橋伸介さん
  • メルセデスベンツ Sクラス 改良新型
  • メルセデスベンツ EクラスEQ の予想CG
  • トライアンフ スラクストン400

1月30日～2月5日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、「サイズ感」が話題の電動SUV『ATTO 2』に注目が集まりました。



1位） 「いちばん日本市場でいける気がする」BYDのコンパクトSUV『ATTO 2』の日本導入が話題…注目はその「サイズ感」：147 Pt.

BYDジャパンは、コンパクト電動SUVの『ATTO 2』を2026年後半、日本市場に導入すると発表した。SNS上では「日本市場でいける気がする」「全幅1830mmなら売れそう！」と話題になっている。
快適な室内空間と短いオーバーハングによるSUVらしい外観





2位） スズキの新型“おしゃれ”バイクが販売快調、これまでにないデザインを実現した経営陣からの「挑戦状」と開発者の「悔しさ」とは：128 Pt.

スズキは、ネオレトロデザインが特徴の新型ストリートバイク『GSX-8T』と『GSX-8TT』を1月30日に発売した。これに合わせスズキはメディア向け説明会を開催。開発陣が新型「GSX-8T」と「GSX-8TT」の開発やデザインに込めた思いを語った。
スズキの名車の個性的で魅力的な要素と現代的なデザインを融合





3位） メルセデスベンツ『Sクラス』改良新型、光るフードマスコット＆グリルに第4世代MBUX搭載…欧州発表：96 Pt.

メルセデスベンツは1月29日、最上位セダン『Sクラス』の改良新型を欧州で発表した。100年以上の歴史を持つフードマスコットのスリーポインテッドスターが初めて発光する仕様となり、約20%拡大されたフロントグリルとともに夜間の存在感を際立たせる。
夜間の存在感を際立たせるフロントグリル







4位） 不発だったEQE、新生メルセデスベンツ『Eクラス』として復活へ...これが量産デザインだ！：70 Pt.

メルセデスベンツはBEVの『EQE』を廃止し、より洗練されたスタイリング、より長い航続距離、そしてより高速な充電速度を備えた電気自動車『Eクラス』に置き換える。ワールドプレミアは2027年の予定だ。
デザインを抜本的に改良





5位） 「普通二輪免許で乗れる」新型トライアンフ、「400が出るのは素直に嬉しい」とSNSで話題に：59 Pt.

トライアンフモーターサイクルズジャパンは12月16日、普通二輪免許で運転できる400ccの新型『Thruxton 400（スラクストン400）』と『Tracker 400（トラッカー400）』を発表した。SNS上では「見た目好きすぎる」「400が出るのは素直に嬉しい」と話題になっている。
クラス最高レベルの高回転域


《レスポンス編集部》

