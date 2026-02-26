ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BYDのEVセダン『SEAL』、荷室容量拡大で実用性向上…欧州2026年モデル

BYD『SEAL』の2026年モデル（欧州仕様）
BYDは、EVセダン『SEAL』（シール）の2026年モデルを欧州で発表した。現行モデルの技術、実用性、デザインをさらに進化させた内容となっている。

SEALは2023年に欧州で発売。2026年モデルではクラストップレベルの標準装備とパワートレインに、さらなる実用性、安全技術、現代的なデザインを加えている。

2026年モデルは、オーシャンデザインに一連の洗練された改良を施した。新デザインの19インチホイールがより力強いスタンスを演出し、ルビーレッド、オブシディアンブラック、ラベンダーグレーの3つの新色が追加され、既存のポーラーホワイト、インディゴグレー、アトランティスグレーと合わせて選択肢が広がった。リアには、フルワイドLEDライトバーの上部中央にBYDロゴが配置され、ブートリッド右下にSEALのモデル名が配置されている。

インテリアはよりすっきりとした見た目となった。シートは従来通りソフトなナッパレザーで仕上げられているが、ヘッドレストは以前のBYDロゴのステッチがないクリーンなデザインとなった。センターアームレストも、以前のモデルに表示されていたNFCロゴがなくなったが、機能は維持されている。

SEALは、全長4.8mのボディサイズ内で利用可能な荷室スペースを最大化し、これまで以上に多用途性を高めた。標準のパワーテールゲートでアクセスできる荷室は、容量が400リットルから485リットルに拡大し、荷物を固定するためのフックが2つ追加された。ボンネット下の再設計された収納スペースは、以前より19リットル大きくなり72リットルとなった。充電ケーブルや機内持ち込みサイズのスーツケースも収納できる大きさだ。

車載技術は強化され、既存モデルのすでに充実した標準装備レベルがさらに向上した。変更点は標準の運転支援技術に焦点を当てており、ドライバーの注意力を検知できるドライバーモニタリングシステムの追加により、最新かつ最も厳格な安全基準に準拠している。2026年モデルのもう一つの新機能はBluetoothキーだ。これにより、ドライバーはスマートフォンベースのキーレスエントリーシステムで車にアクセスできる。

SEALは従来通り、充実した装備レベルを提供する。デザイントリムには、ハイビームアシスタント付LEDヘッドライト、パノラマガラスルーフ、ディナウディオ12スピーカーサウンドシステム、15W対応ワイヤレス充電トレイ2個、電動調整式で加熱・換気機能付きフロントシート、固定式15.6インチ高精細タッチスクリーンが標準装備される。エクセレンストリムは、この仕様にヘッドアップディスプレイを追加してさらに向上させている。

エクセレンストリムは、標準装備の充実に加えて、独自のパワートレインとシャシー仕様も備えている。2モーター全輪駆動構成は523馬力と670Nmのトルクを発生し、0-100km/h加速時間は3.8秒を実現する。また、可変周波数ダンパーを備えたセミアダプティブサスペンション技術も採用されている。

デザイントリムは、後輪を駆動する単一モーターを搭載する。最高出力は308馬力、トルクは360Nmで、0-100km/h加速時間は5.9秒となる。両モデルとも最高速度は180km/hに制限されている。

BYDの業界をリードするブレードバッテリーは、コバルトフリーのリン酸鉄リチウム(LFP)化学を採用しており、SEALの主要な特徴であり続けている。容量82.5kWhにより、WLTPサイクルでデザイントリムは570km、エクセレンストリムは520kmの航続距離を実現する。150kWのピーク速度による急速充電が可能で、10%から80%への充電は37分で完了する。

《森脇稔》

