ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

吸気系チューニングでパワーアップは可能？フィルター交換からボックス交換まで徹底解説～カスタムHOW TO～

吸気系チューニングでパワーアップは可能？フィルター交換からボックス交換まで徹底解説～カスタムHOW TO～
  • 吸気系チューニングでパワーアップは可能？フィルター交換からボックス交換まで徹底解説～カスタムHOW TO～
  • 吸気系チューニングでパワーアップは可能？フィルター交換からボックス交換まで徹底解説～カスタムHOW TO～
  • 吸気系チューニングでパワーアップは可能？フィルター交換からボックス交換まで徹底解説～カスタムHOW TO～

吸気系チューニングで得られる効果や注意点を知りたい人は、まず吸気温度の管理が重要だ。理由は、吸気効率だけでなく実際のパワーやレスポンスに直結するからである。たとえばフィルター交換からボックス交換まで、方法ごとに効果と注意点は大きく異なる。

【画像全3枚】

かつてパワーやレスポンスを高めるチューニングの定番といえばマフラー交換だった。しかし現在は度重なる騒音規制の強化により、以前ほどマフラー交換だけで大きな恩恵を得にくくなっている。そこで近年、注目を集めているのが吸気系チューニングである。

◆吸気系チューニングの基本と手軽な方法

吸気系チューニングとは、エアクリーナーフィルターやエアクリーナーボックスを交換し、吸気効率の向上を狙うメニューである。もっとも手軽なのは、純正エアクリーナーフィルターを高効率タイプに交換する方法だ。吸気抵抗の少ないフィルターに替えることで、わずかながらパワーアップやレスポンス向上が期待できる。

さらに、数千円程度から導入できる製品も多く、コストを抑えて試しやすい点もメリットである。純正形状を維持しやすいため、日常使いを重視するユーザーにも向いている。

◆より高い効果を狙うならエアクリーナーボックス交換

もう一歩踏み込んだ効果を求めるなら、エアクリーナーボックスごと交換するチューニングが有力だ。これは純正のエアクリーナーボックスを取り外し、アフターパーツの吸気システムに置き換える方法である。

従来は、いわゆるむき出しタイプのエアクリーナーと呼ばれる丸型フィルターを装着する仕様が主流だった。一方で近年は、むき出しタイプだけでなく、エアクリーナーボックス全体を交換する製品も増えている。

このタイプはフィルター面積を広く確保しやすく、吸気経路も効率化しやすい。車種によっては、純正よりも大容量のボックスを採用することで、吸気抵抗の低減と安定した吸入効率を両立しやすくなる。

◆むき出しエアクリーナーのメリットと弱点

むき出しエアクリーナーは、円形や円筒形などのフィルターを使うことで、ろ過面積を増やし、吸気抵抗を抑えやすいのが特徴である。加えて、吸気パイプの曲がりを減らし、できるだけストレートなレイアウトにすることで、吸気効率の向上を狙える。

ただし、ここで注意したいのが吸気温度だ。近年のクルマは吸気温度の影響を受けやすく、エンジン制御もそれを前提に作られている。空気は温度によって密度が変わるため、吸気温度が高くなると取り込める酸素量が減る。その結果、噴射される燃料も減り、燃焼エネルギーが低下し、パワーやトルクの低下につながる。

逆にいえば、吸気温度を低く保てれば、より多くの酸素を取り込みやすくなり、燃料も適切に使えるため、パワーとトルクを引き出しやすくなる。つまり、吸気系チューニングでは吸入量だけでなく吸気温度の管理が重要になる。

◆吸気温度対策をしないと逆効果になることもある

エンジンルーム内はエンジンの熱で高温になりやすい。そのため、むき出しエアクリーナーを単体で装着するだけでは、エンジンルーム内の熱気を吸い込み、かえって吸気温度が上がってしまう場合がある。結果として、期待した性能向上どころか、実走行ではパワーダウンすることもある。

この対策として、各社からはむき出しエアクリーナーに対応した導風板や隔壁がセットで販売されている。こうしたパーツを使えば、外気を取り込みやすくなり、熱気の影響を抑えやすい。

また、専用品がない車種や汎用品を装着する場合は、隔壁を製作して外気を導入し、エンジンルーム内の熱気を吸いにくい環境を作りたい。ただしDIY施工には注意が必要である。エンジンルーム内は高温になるため、素材の耐熱性や固定方法が不十分だと、脱落や損傷だけでなく火災のリスクにもつながりかねない。安全性を優先するなら、できるだけプロショップに施工を依頼するのが安心だ。

◆エアクリーナーボックス交換が注目される理由

こうした吸気温度上昇の悩みを抑えつつ、吸気効率を高める方法として登場したのがアフターパーツのエアクリーナーボックスである。アフターパーツのエアクリーナーボックスは、純正より大容量に設計されていることが多く、フィルター面積も広く取られている。そのため、吸気抵抗を減らしながら、吸気温度の悪化も抑えやすい。

車種によっては、エアクリーナーボックスの交換だけで数十馬力単位の性能向上が見込めるケースもあり、場合によってはマフラー交換以上の効果が期待できることもある。もちろん、効果は車種やエンジン特性、セッティング次第だが、現代のチューニング事情に合った選択肢といえる。

◆排気系チューニングとの違いと吸気系の魅力

以前に比べると、排気系チューニングは法規制が厳しくなっている。一方で吸気系は、ブローバイガスの再燃焼システムなどを適切に維持していれば、排気系ほど厳しい制約を受けにくい。そのため、比較的自由度の高いシステムを構築しやすいのが特徴だ。

また、吸気系チューニングは加速時に吸気音の変化を楽しめる一方で、アイドリング時の騒音増加は比較的少ない。市街地での騒音が気になる人でも手を出しやすく、性能向上と快適性のバランスを取りやすい点も魅力である。

◆吸気系チューニングを選ぶ際の比較ポイント

吸気系チューニングを選ぶ際は、次の比較軸を意識すると失敗しにくい。

・手軽さを重視するならフィルター交換
・効果の大きさを求めるならボックス交換や専用吸気キット
・吸気音を楽しみたいならむき出しタイプ
・安定した性能を重視するなら遮熱性の高いボックスタイプ
・安全性と確実性を優先するならプロショップ施工

メリットだけで選ぶのではなく、吸気温度対策や安全性、車種との相性まで含めて判断することが重要である。吸気系チューニングは、正しく選んで正しく取り付ければ、現代のクルマでも効果を体感しやすい有効なチューニングメニューといえるだろう。

《加茂新》
加茂新

加茂新

加茂新｜チューニングカーライター チューニング雑誌を編集長含め丸15年製作して独立。その間、乗り継いたチューニングカーは、AE86（現在所有）/180SX/S15/SCP10/86前期/86後期/GR86（現在所有）/ZC33S（現在所有）。自分のカラダやフィーリング、使う用途に合わせてチューニングすることで、もっと乗りやすく楽しくなるカーライフの世界を紹介。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カスタムHOW TO

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES