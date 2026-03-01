『ジムニー』『スイスポ』をワンタッチでドレスアップ！HKS、アルミ削り出し「オイルフィラーキャップ」発売

チューニングパーツメーカー・HKSから、スズキ車用のアルミ削り出しオイルフィラーキャップ「オイルフィラーキャップ・スズキ・タイプ1」が新発売。税込み価格は1万2980円。

【画像】HKSのオイルフィラーキャップ・スズキ・タイプ1

同製品は、スズキ車のワンタッチタイプのオイルフィラーキャップに対応するドレスアップパーツだ。素材にはアルミニウム合金（ジュラルミン）の総削り出しを使用し、赤アルマイト処理を施すことでエンジンルームを華やかに演出する。中央部にはアルミエッチングプレート付属で、エンジン搭載時の向きに関わらず、好みの向きに貼り付けられる。

単なるドレスアップだけでなく、取付け位置が深く、径の小さいタイプにも容易に取付けが可能で、機能性も重視した設計となっている。製品サイズは最大部直径53.6mm。

HKS オイルフィラーキャップ・スズキ・タイプ1

適合エンジンは、スズキ・R06A、R06D、K10C、K12B（デュアルジェット）、K12C、K14C、K15B、K15Cとなる。ただしR06Aでもキャリイやエブリイなどの金属ヘッドカバーエンジンは適合不可で、K12Bはデュアルジェット仕様以外は不可。

適合車種例としては、『ジムニー』（JB64W、R06A、2018年7月～）、『ジムニーシエラ』（JB74W、K15B、2018年7月～）、『スイフトスポーツ』（ZC33S、K14C、2017年9月～2025年11月）などが挙げられている。

