出力モード切り替えOK、ノーマル復帰もスイッチ操作で…ブリッツの「パワコンX」が『ルークス』『デリカミニ』に適合

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中のエンジン出力向上デバイス「Power Con X（パワコンX）」が、日産『ルークス』（BB2A、BB6A 2025年9月～）、三菱『デリカミニ』（BA2A、BA6A 2025年10月～）の適合を追加。販売開始は3月3日より。

パワコンXは、従来の「パワコン」を進化させた新製品で、本体ユニット側面に「OFF/モード1/モード2」の切り替えスイッチを新たに搭載している。従来品同様の出力向上を実現する「モード2」に加え、比率を約半分に抑えてよりマイルドな出力を実現する「モード1」を新設定している点が特長だ。

ブリッツの「パワコンX」商品パッケージ内容（例）

また、従来品ではカプラー取り外しが必要だったノーマル復帰が、スイッチ操作で可能になった点も大きな改良点だ。さらに、NA用とターボ用の商品ラインアップを統一し、選びやすさとわかりやすさも向上している。

完全カプラーオン設計により電源などの配線加工は一切不要。実装はエンジンルーム内で完結し、簡単に取り付けができる。

ルークス/デリカミニ用パワコンXの税込み価格は4万2900円となっている。取り付けに必要なショートパーツは全て同梱されている。