ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

出力モード切り替えOK、ノーマル復帰もスイッチ操作で…ブリッツの「パワコンX」が『ルークス』『デリカミニ』に適合

ブリッツの「パワコンX」装着例
  • ブリッツの「パワコンX」装着例
  • ブリッツの「パワコンX」本体ユニット モード切り替えスイッチ
  • ブリッツの「パワコンX」商品パッケージ内容（例）

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中のエンジン出力向上デバイス「Power Con X（パワコンX）」が、日産『ルークス』（BB2A、BB6A 2025年9月～）、三菱『デリカミニ』（BA2A、BA6A 2025年10月～）の適合を追加。販売開始は3月3日より。

【画像全3枚】

パワコンXは、従来の「パワコン」を進化させた新製品で、本体ユニット側面に「OFF/モード1/モード2」の切り替えスイッチを新たに搭載している。従来品同様の出力向上を実現する「モード2」に加え、比率を約半分に抑えてよりマイルドな出力を実現する「モード1」を新設定している点が特長だ。

ブリッツの「パワコンX」商品パッケージ内容（例）ブリッツの「パワコンX」商品パッケージ内容（例）

また、従来品ではカプラー取り外しが必要だったノーマル復帰が、スイッチ操作で可能になった点も大きな改良点だ。さらに、NA用とターボ用の商品ラインアップを統一し、選びやすさとわかりやすさも向上している。

完全カプラーオン設計により電源などの配線加工は一切不要。実装はエンジンルーム内で完結し、簡単に取り付けができる。

ルークス/デリカミニ用パワコンXの税込み価格は4万2900円となっている。取り付けに必要なショートパーツは全て同梱されている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブリッツ

日産 ルークス

三菱 デリカミニ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES