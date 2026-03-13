制動能力とコントロール性をさらに追及、ブリッツからマイチェン後『GRヤリス』用ビッグキャリパーキットIIが発売

ブリッツからマイナーチェンジ後のトヨタ・GRヤリス（GXPA16 2024年4月～）適合の「ビッグキャリパーキットII」が新発売。フロント用とリア用が用意されているほか、パッドによりストリート用とレーシング用があり、計4モデルが設定されている。

【画像全3枚】

ビッグキャリパーキットIIは従来品からデザインを一新し、高い制動能力とコントロール性を追求したキャリパー＋ディスク＋パッド＋ホースの車種別キット。キャリパーはアルミ鍛造製造により高次元の軽量性・高剛性を両立している。ディスクはスリットロータータイプを採用して、高い放熱性によりフェード現象を抑制し、パッドの制動力を最適な状態に保つことができる。

今回発売のGRヤリス用はフロント用ディスクはΦ355の2ピースでキャリパー型は6POT、リア用ディスクはΦ330の1ピースでキャリパー型は4POTとなっている。専用のステンレスメッシュ・テフロンブレーキホースが付属し、鮮やかなメタリックキャリパーとブラックベルハウジングにより引き締まった足回りを演出できる。

ブリッツ ビッグキャリパーキットII トヨタ・GR ヤリスストリート用

ブリッツ ビッグキャリパーキットII トヨタ・GR ヤリス装着例

税込み価格はストリート用フロントが42万9000円・リアが30万8000円、レーシング用フロントが44万円・リアが31万9000円となっている。

BBS製を含む純正18インチホイールに装着可能。なお、装着にはフロントのバックプレート加工が必要（リアは加工不要）。あらかじめ装着するホイールの逃げを確保できるか十分に検証を行うため、同社サイトには適合車種ごとにホイール逃げ確認用型紙が用意されている。