『GR86』や『シビックタイプR』など10車種に対応、ブリッツからエンジンフードダンパーが発売

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）から、エンジンフードの開閉を快適にする「エンジンフードダンパー」の販売が開始された。税込み価格は2万2000円から3万800円。

【画像全3枚】

新製品はエンジンフード開閉時の煩わしさを解消し、整備時の作業効率向上を図るアイテムだ。レッドカーボンを採用することでエンジンルームのドレスアップにも貢献する。純正フードサポートロッド使用時よりも大きい開口長を実現し、一部車種を除いて作業性が向上する。

加工不要のボルトオン設計で、手軽に確実な取り付けが可能だ。ダンパー圧力を最適化することでスムーズな開閉を実現している。他のブリッツ製品との同時装着が可能な専用設計となっている。ダンパー本数は車種により1本または2本で構成されている。

今回販売が開始された製品の適合車種はトヨタ『86』（ZN6 2012年4月～2021年10月）/スバル『BRZ』（ZC6 2012年3月～2021年8月）、トヨタ『GR86』（ZN8 2021年10月～）/スバル『BRZ』（ZD8 2021年8月～）、トヨタ『GRヤリス』（GXPA16 2020年9月～）、ホンダ『シビック』（FL1 2021年9月～）、『シビックタイプR』（FL5 2022年9月～）、『プレリュード』（BF1 2025年9月～）、スズキ『スイフトスポーツ』（ZC33S 2017年9月～）、『ジムニー』（JB64W 2018年7月～）、『ジムニーシエラ』（JB74W 2018年7月～）、『ジムニーノマド』（JC74W 2025年4月～）、マツダ『ロードスター』（ND5RC 2015年5月～2024年1月、ND5RE 2024年1月～）の計13車種となっている。