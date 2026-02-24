ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダアクセス、『プレリュード』SUPER GT参戦車両のカラーリング公開…グリーンアクセント採用

2026年SUPER GT GT500クラスに参戦する「64号車Modulo Nakajima Racing」のModulo HRC PRELUDE-GTのカラーリング
ホンダアクセスは、2026年SUPER GT GT500クラスに参戦する「64号車Modulo Nakajima Racing」のModulo HRC PRELUDE-GTのカラーリングを公開した。新型『プレリュード』がベースになる。

2026年のカラーリングは、Moduloがチームカラーとして継承してきた赤・黒・白を基調に、2024年シーズンから採用しているアイコニックなグリーンのアクセントカラーを、フロントマスクだけでなく、躍動感のあるグラフィティ表現と融合してマシン全体に使用することで、力強い疾走感を表現するデザインに仕上げた。

2026年は、参戦車両をHonda HRC PRELUDE-GTに一新し、ドライバーについても昨年に引き続きステアリングを握る大草りき選手と、新たにイゴール・オオムラ・フラガ選手を加えた新体制で心機一転勝利を目指す。Moduloは、NAKAJIMA RACINGとともに、モータースポーツを通じて、勝利への追求とレースを通じた技術開発に挑戦し勝敗を超えた走ることそのものへの喜びを伝えていく。

また、アルミホイールブランドとしてスタートしたModuloは、ホイールサプライヤーとしても中嶋悟監督率いるチームの勝利を目指す不断の努力とチャレンジを引き続きサポートし、アルミホイールの量産開発で培った技術をベースとするSUPER GTホイールをNAKAJIMA RACINGに供給する。チームの雰囲気やレースウイーク中の様子は、ホンダアクセス公式SNSにて紹介していく。

《森脇稔》

