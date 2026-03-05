ホンダ純正ナビ「ギャザズ」、9インチ2タイプを3月6日発売…リアモニター接続も可能に

ホンダアクセスは、Honda車向けに専用設計したHonda純正ナビゲーション「ギャザズ」の9インチ新モデル2タイプを3月6日に全国のHonda Carsで発売する。

【画像全4枚】

Apple CarPlay表示画面イメージ

新しい9インチモデルでは、一部のHonda車へ装着が可能な「Honda CONNECTナビ」と、N-ONE/N-WGN向けの「プレミアムインターナビ」の2タイプを設定する。

いずれもスマートフォンでの音楽視聴ニーズに応えるため、Apple CarPlay/Android Autoを搭載。Apple CarPlayについては有線接続のみならず、ワイヤレス接続も可能となった。

12.8インチリア席モニター

さらに、従来の9インチモデルでは対応していなかったナビオプション「リアモニター」との接続が可能となった。ナビオプションの「HDMI接続コード」へ再生機器を接続することで、動画の視聴を楽しむことができる。

Honda CONNECTナビは、オデッセイ、ステップワゴン、フリード、ヴェゼル、WR-V、フィットへの装着が可能で、価格は20万4000円(消費税抜き)。プレミアムインターナビは、N-ONE/N-WGN向けで、価格は21万7000円(消費税抜き)となっている。

ナビオプションとして、15.6インチリアモニター(12万3000円)、12.8インチリアモニター(8万7000円)、10.1インチリアモニター(6万5000円)、HDMI接続コード(4000円)を用意する。なお、ナビやナビオプションの装着には別途取付アタッチメント等が必要となる。