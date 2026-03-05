ホンダアクセス、N-ONE e:に愛犬用アクセサリー装着…インターペット東京に出展

ホンダアクセスは、4月2日から5日まで東京ビッグサイトで開催される「第15回インターペット東京」に、「Honda Dog」として出展する。

【画像全4枚】

インターペットは、ペットに関連したフードやグッズをはじめ、自動車、インテリア、IT家電など幅広い分野の製品・サービスが集結する国内最大級のペットイベントである。

純正愛犬用アクセサリー「Honda Dog」シリーズペットシートプラスわん2

Honda Dogブースでは、2025年9月12日に発売された軽乗用EV「N-ONE e:」に、愛犬とのクルマでのおでかけを快適にするホンダ純正愛犬用アクセサリー「Honda Dog」シリーズを装着して展示する。愛犬と一緒に乗り込んで、実際に質感やサイズ感を確認できる。

展示されるHonda Dogシリーズは、助手席に小型犬を乗せることができ、運転席からでも様子が分かる「ペットシートプラスわん2」をはじめ、後席にわんこ専用のスペースが作れる「ペットシートサークル」や、後席全体をカバーして汚れを防ぐ「ペットシートマット」など、愛犬との快適なおでかけをサポートするアイテムだ。

ペットキーカバー（肉球）しろくろ／ちゃくろ

また、Honda Dog 20周年を記念して「ペットキーカバー(肉球)」に新色「しろくろ」「ちゃくろ」の2カラーを数量限定で発売する。実物の展示は本イベントが初となる。そのほかにも、肉球デザインが可愛い「ペットセンターキャップ(肉球)」、「ペットセレクトノブ(肉球)」など愛犬家に人気のカスタマイズアイテムも展示する。

N-ONE e:の外部給電機能をイメージした演出として、メリーゴーランド型フォトスポットを設置する。EVならではのクルマから電気を取り出せる機能をテーマパークのようなシチュエーションで分かりやすく表現し、愛犬のかわいい写真を撮影できる。

ほかにも、オリジナルノベルティがもらえるクイズラリーや、ブースにて愛犬の写真をスタッフが撮影し、その場でプリントしてプレゼントする「instaxチェキフィルム撮影サービス」、Instagram ストーリーズ投稿キャンペーンなど、思い出に残るコンテンツを用意している。

N-ONE e:は、EVならではの力強くクリーンな走りと静粛性に加え、ゆとりある室内空間や運転のしやすさを備えた軽乗用EVだ。純正アクセサリーとして用意された給電アイテム、「AC外部給電器(Honda Power Supply Connector)」で、クルマから電気を取り出して最大1500Wの電気製品を使用することができるため、レジャーや災害時にも役立つ。

イベントは4月2日から5日まで開催され、10時から17時まで(最終日は16時30分まで)。4月2日はビジネス来場者のみ入場可能なため、一般の来場者は入場できない。入場料は前売券で1日券が2300円、13時入場券が1300円。小学生以下および同伴ペットは無料。当日会場での入場券販売はなく、オンライン予約サイトからの事前購入のみとなる。