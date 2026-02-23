ホンダ『N-ONE RS』をさりげなくアグレッシブに、ブリッツからオリジナルエアロキット・3アイテムが適合

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）のオリジナルエアロキット「エアロスピードRコンセプト」シリーズにホンダ『N-ONE RS』（JG3 2025年11月～）の適合が追加された。

【画像】ブリッツの『N-ONE RS』用オリジナルエアロキット

今回追加となったのは、N-ONE RSをよりアグレッシブな表情へ演出するオリジナルエアロキットで、「フロント・リップスポイラー」と材質違いの「マフラーガーニッシュ」2タイプ・計3アイテム。純正ボディにプラスすることで、N-ONE RSのプロポーションを崩さず個性を発揮できる。いずれも未塗装での販売となる。

ブリッツ エアロスピードRコンセプト：マフラーガーニッシュ（FRP） ホンダ・N-ONE RS装着例

フロントリップ・スポイラーはフロントビューをスポーティーに演出する。専用の丸形5連LEDライトを標準装備し、ドレスアップ性を両立している。純正バンパーをそのままに装着できるハーフスポイラータイプながら、エアロスピードRコンセプトシリーズの意匠を受け継ぎ、後付け感のない装着とスポーティーなコーディネイトが可能。材質はFRP製。価格は7万5900円（税込）。

マフラーガーニッシュは同時発売のニュルスペックマフラー装着時のリアビューを、さらに一層スポーティーに演出。純正リアバンパーのデザイン性を損なわずに、センター出しテールを強調する形状を採用し、ニュルスペックマフラー専用品として抜群のマッチングを実現（純正ほかそれ以外のマフラーでは装着不可）。

レーシーなカーボン製は5万5000円（税込）、リーズナブルなFRP製は2万7500円（税込）。

ブリッツ エアロスピードRコンセプト：マフラーガーニッシュ（FRP）