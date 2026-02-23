ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダ『N-ONE RS』をさりげなくアグレッシブに、ブリッツからオリジナルエアロキット・3アイテムが適合

ブリッツ エアロスピードRコンセプト：フロントリップ・スポイラー　ホンダ・N-ONE RS装着例（一部塗装例）
  • ブリッツ エアロスピードRコンセプト：フロントリップ・スポイラー　ホンダ・N-ONE RS装着例（一部塗装例）
  • ブリッツ エアロスピードRコンセプト：マフラーガーニッシュ（FRP）　ホンダ・N-ONE RS装着例
  • ブリッツ エアロスピードRコンセプト：マフラーガーニッシュ（FRP）　
  • ブリッツ エアロスピードRコンセプト：マフラーガーニッシュ（カーボン）　

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）のオリジナルエアロキット「エアロスピードRコンセプト」シリーズにホンダ『N-ONE RS』（JG3 2025年11月～）の適合が追加された。

【画像】ブリッツの『N-ONE RS』用オリジナルエアロキット

今回追加となったのは、N-ONE RSをよりアグレッシブな表情へ演出するオリジナルエアロキットで、「フロント・リップスポイラー」と材質違いの「マフラーガーニッシュ」2タイプ・計3アイテム。純正ボディにプラスすることで、N-ONE RSのプロポーションを崩さず個性を発揮できる。いずれも未塗装での販売となる。

ブリッツ エアロスピードRコンセプト：マフラーガーニッシュ（FRP）　ホンダ・N-ONE RS装着例ブリッツ エアロスピードRコンセプト：マフラーガーニッシュ（FRP）　ホンダ・N-ONE RS装着例

フロントリップ・スポイラーはフロントビューをスポーティーに演出する。専用の丸形5連LEDライトを標準装備し、ドレスアップ性を両立している。純正バンパーをそのままに装着できるハーフスポイラータイプながら、エアロスピードRコンセプトシリーズの意匠を受け継ぎ、後付け感のない装着とスポーティーなコーディネイトが可能。材質はFRP製。価格は7万5900円（税込）。

マフラーガーニッシュは同時発売のニュルスペックマフラー装着時のリアビューを、さらに一層スポーティーに演出。純正リアバンパーのデザイン性を損なわずに、センター出しテールを強調する形状を採用し、ニュルスペックマフラー専用品として抜群のマッチングを実現（純正ほかそれ以外のマフラーでは装着不可）。

レーシーなカーボン製は5万5000円（税込）、リーズナブルなFRP製は2万7500円（税込）。

ブリッツ エアロスピードRコンセプト：マフラーガーニッシュ（FRP）ブリッツ エアロスピードRコンセプト：マフラーガーニッシュ（FRP）
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブリッツ

ホンダ N-ONE

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES