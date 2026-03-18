ドリンクが照明に、車内をスタイリッシュに演出、カーメイト「ブラング LEDコースター」発売

カーメイトのカーフレグランスブランド「BLANG（ブラング）」から、芳香剤やドリンクを鮮やかに照らす「ブラング LEDコースター」が新発売。価格はオープンで、同社公式オンラインストア税込み価格は1680円。

【画像】カーメイトの「ブラング LEDコースター」

同製品は3灯の高輝度LEDチップを搭載したコースターで、上に芳香剤やドリンクを置くと自動で点灯し、車内をスタイリッシュに演出する。また、振動・光センサーを内蔵しており、上に物を置かなくても、暗闇で振動を検知すると自動的に点灯する。

点灯色とパターンは製品天面のタッチセンサーボタンを1秒程度押すことで切り替えられる。ブルー、ピンク、アンバー、ホワイトの4色それぞれに、ホタルのように点滅する「ホタル点灯」と「常時点灯」の2パターンを用意し、計8通りの組み合わせから選択できる。

ピンク点灯時

電池の持続時間は常時点灯で最長2か月、ホタル点灯で最長5か月だ。ただし電池や使用環境、点灯色などで大幅に変わる可能性がある。給電方式は単4形アルカリ乾電池3本で、別売りとなっている。

製品サイズは直径68mm×厚み20.3mmで、一般的なドリンクホルダーに収まる大きさだ。製品重量は32gと軽量。センターコンソールのドリンクホルダーへの設置を推奨しているが、折りたたみ式や引き出し式のドリンクホルダーでは使用不可となっている。

カーメイト「ブラング LEDコースター」