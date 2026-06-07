必要最低限の機能を求める人へ「モニターレス機」の選択キモは？［カー用音響機材・チョイスの極意…メインユニット編］

愛車の音響システムをアップグレードすることに関心があれば、当連載に注目してほしい。ここでは車載用オーディオ機材の選択のコツを公開している。現在は、「メインユニット編」をお贈りしている。今回は「モニターレス機」のチョイスのキモを紹介する。

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◆最初の分かれ目となるのは、「1DIN機」か「2DIN機」か。

さて、前回の記事にて説明したとおり、今や「モニターレスメインユニット」は、「音楽が聴ければ良い。できるだけリーズナブルに」、そう考えるドライバーに向いた存在となっている。

かくして現行のモニターレスメインユニットはおしなべて廉価で、高級機はほぼない。必要な機能を持ちながら、さらにはスペシャルな機能を積みながらも、省ける部分は省いて価格抑制が図られている機種が多くある。

それを踏まえつつ、選択時に着目すべきポイントを説明していこう。

で、最初に見極めるべきは、「1DIN機か2DIN機か」だ。モニターレスメインユニットは大きく分けるとこの2つとなるので、まずはこのどちらにするかを決断したい。

とはいえ、愛車のセンタークラスターパネルの空きスペースが1DIN分しかなかったら「1DIN機」の一択となる。しかし2DIN分の空きがある場合にはどう考えれば良いのかというと……。

ケンウッド・U382BT

◆空きスペースをメカで埋めたければ2DIN機。選択肢が多い方が良ければ1DIN機！

まず、空きスペースをメカで埋め尽くしたいと思ったら、選ぶべきは「2DIN機」だ。逆にスペースを余らせたいと思えば、選択すべきは1DIN機となる。

ただし、機種バリエーションが多いのは1DIN機だ。その差はそこそこ大きいので、より多くの選択肢の中からベストを選りすぐりたいと思えば、1DIN機に目を向けよう。なお、2DIN機の方が操作性は高くなる。筐体が大きい分スイッチや表示部が大きめになるからだ。そこを重視するのもアリだ。

次いでは、「Bluetooth対応」を確認しよう。ちなみに現行機はもはやほぼすべてがBluetoothに対応している。しかし店頭には型落ちの特価品が並べられていることも有り得るので、念のためのチェックはマストだ。

というのもBluetoothに対応していれば、スマホをソースユニットとして使うときに絶対的に便利だからだ。ケーブルが不要で、都度の接続が自動で行われ、曲送り等の基本操作を「メインユニット」側でも行える。

カロッツェリア・DVH-570

◆リーズナブルなモデルが良ければ、「CDメカレス機」にロックオン！

その次にチェックすべきは「CDメカの有る無し」だ。昨今はCDメカが省がれたモデルが増えてきた。そうすることで価格の抑制が可能となるからだ。実際、車内にCDが持ち込まれることはかなり減っている。そうであれば、そしてよりリーズナブルなモデルが良いと思ったら「CDメカレス機」が狙い目だ。

なお、AというモデルとBというモデルとがあり価格が同等で、しかしAにはCDメカが搭載されていてBには搭載されていなければ、全体的にはBの方が高性能だと判断できる。

ところで、「DVD」が再生できるモデルも一部ある。それを使えばリアモニターに映像信号を送り込める。ファミリーカーではこんな選択肢も面白い。

今回は以上だ。次回は具体的にはどのようなモデルがあるのかについて解説していく。お楽しみに。