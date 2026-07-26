3000円と16万円で何が違う？ カーオーディオ「ラインケーブル」の正しい選び方［カー用音響機材・チョイスの極意…パーツ＆部材編］

愛車のカーオーディオをアップグレードしたい人に向けて、車載用音響機材の選び方を解説する当連載。今回は音質にも大きく影響する「ラインケーブル」の選定法を紹介する。

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◆カーオーディオの「ラインケーブル」は価格差が大きい！ 高級品では10万円超も

最初にラインケーブルとは何かをおさらいしておこう。これは「パワーアンプ」で増幅する前の微弱な音楽信号を伝送するためのケーブルだ。そのため「メインユニット」と「外部パワーアンプ」の間、または「DSP」と外部パワーアンプの間で使われる。

なおラインケーブルはカーオーディオで使われる「スピーカーケーブル」や「パワーケーブル」と比べて構造が複雑だ。繊細な状態の音楽信号を伝送するため、信号をより丁寧に扱う必要があるからだろう。

そしてエントリーグレードと超高級品との価格差が特に大きい。材質や構造にこだわるほど伝送クオリティを高められるため、とことんコストを注ぎ込んだ超高級モデルも存在する。

どのくらいの価格差があるのか。例えばオーディオテクニカでは税込3000円を切るモデル（0.7m）から用意されているが、トップエンドグレードの同じ0.7mモデルになると、なんと税込16万5000円にもなる。

◆ラインケーブルは構成パーツが多く価格も高め！ 短く使える機材配置がポイント

なおラインケーブルは1製品あたりの構成パーツも多い。左ch用と右ch用のケーブルが2本1組となっていて、さらにそれぞれにプラス線とマイナス線が仕込まれている。そして各ケーブルの両端にはプラグも装着されている。つまり1製品あたりの構成が大がかりなため、価格も高めになりやすい。

例えばオーディオテクニカのスピーカーケーブルには1mあたり税込300円程度のモデルがあるが、ラインケーブルは先述したように最エントリーグレードでも0.7mで税込3000円近くする。

よって長いラインケーブルが必要になるほど予算も大きく膨らむ。先述したオーディオテクニカのハイグレードモデルでは0.7mタイプが税込16万5000円だが、3mタイプになると税込29万1500円となる。

◆ラインケーブルは「聴いて選ぶ」のがベスト！ 試聴会イベントも活用しよう

なのでラインケーブルを使う局面では、できるだけ短く済む機材配置を心がけたい。例えばDSPをカーオーディオシステムに組み込む場合には外部パワーアンプの近くに設置するのがセオリーだ。ラインケーブルを短くできれば、その分の予算をケーブルのグレードアップに充てられる。限られた予算の中でも、より上質なモデルを選びやすくなるというわけだ。

では実際にラインケーブルを選ぶ段階になったら、何を基準にすれば良いのだろうか。

やはりラインケーブル選びでも「試聴」が重要になる。材質や構造、ブランドによって音質傾向をある程度推し量ることはできるものの、最終的には実際に聴いてみなければ分からない。しかし試聴用のラインケーブルを豊富に用意している「カーオーディオ・プロショップ」はそれほど多くない。

ただし、多くのモデルの音を確認できるチャンスはある。それが「試聴会」だ。ケーブルの比較試聴イベントがカーオーディオ・プロショップで開催されることがある。足を運べる範囲のショップで開催情報を見つけたら、その機会を逃さず活用したい。

今回はここまでとさせていただく。次回はパワーケーブルの選定法について説明していく。乞うご期待。