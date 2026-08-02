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普通二輪免許で乗れる＆80万円台で買えるトライアンフ！ ネオレトロなカフェレーサー『スラクストン400』

トライアンフ Thruxton 400（スラクストン400）
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普通二輪免許で乗れるトライアンフに、新たなラインアップが加わった。398cc単気筒エンジンに、伝統的なカフェレーサースタイルを組み合わせた『Thruxton 400（スラクストン400）』だ。

【詳細画像】トライアンフ Thruxton 400（スラクストン400）

スラクストン400は、丸型LEDヘッドライトに新設計のフェアリングを組み合わせ、流麗なラインとシャープな現代的造形を融合させたスカルプトデザインのフューエルタンク、ボディカラーに合わせたバレットタイプのシートカウル、短縮されたリアマッドガードとナンバープレートハンガー、そしてコンパクトなLEDテールライトが、伝統的なカフェレーサースタイルを表現する。

トライアンフ Thruxton 400（スラクストン400）トライアンフ Thruxton 400（スラクストン400）

新設計のシャシーと改良されたサスペンションセッティングが、よりシャープでレスポンスの高いフィーリングを生み出す。新採用のクリップオンハンドルは『Speed 400（スピード400）』比で40mm狭く、246mmも低く設定され、リアフットペグは86mm後方、27mm上方に配置。これにより真のカフェレーサーらしいスポーティーなライディングポジションとした。さらに795mmのシート高により、幅広いライダーに対応する乗りやすい設計だ。車両重量は176kgに抑えられ、取り回しもしやすい。

フロントにはブラックアルマイト仕上げの43mm倒立フロントフォークを採用し、135mmのストローク量を確保。リアには、プリロード調整が可能なガス式モノショックリアサスペンションユニットを装備し、130mmのホイールトラベルにより、集中力を高めた俊敏なライディング体験を実現。タイヤにはピレリ製Diablo Rosso IVを装着。積極的なライディングやあらゆる天候条件で抜群のグリップを提供する。

トライアンフ Thruxton 400（スラクストン400）トライアンフ Thruxton 400（スラクストン400）

「クラス最高レベルの高回転域を実現した」とトライアンフは豪語する単気筒TRエンジンは、最高出力42psを9000rpmで発揮。最大トルクは37.5Nmを7500rpmで発揮する。

アナログスピードメーターとLCDタコメーターを組み合わせ、USB-C充電ポートを装備。さらに、ライド・バイ・ワイヤ・スロットル、切替式トラクションコントロール、トルクアシストクラッチ、ABSを備え、あらゆるシーンで高い安心感を提供する。

メーカー希望小売価格は84万9900円。カラーリングは、ファントムブラック、カーニバルレッド×アルミニウムシルバー、パールメタリックホワイト×ストームグレー、メタリックレーシングイエロー×アルミニウムシルバーの4色をラインアップする。

トライアンフ Thruxton 400（スラクストン400）トライアンフ Thruxton 400（スラクストン400）
《宮崎壮人》

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