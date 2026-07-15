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黒×金が映えるネオレトロ…トライアンフ、ファクトリーカスタム第5弾『スピードツイン1200 TFC』限定発売　289万9000円

トライアンフ『スピードツイン1200 TFC』
  • トライアンフ『スピードツイン1200 TFC』
  • トライアンフ『スピードツイン1200 TFC』
  • 削りだしのトップヨークと専用バッジ
  • 専用カラー「オブシディアンゴールド」に輝く、美しいタンクとロゴ
  • エキゾーストにはアクラポヴィッチ製ツインチタンメガホンサイレンサー
  • オーリンズ製リアサスペンション
  • 270度クランクの1200cc ボンネビルツインエンジン
  • TFCバッジとトライアンフ・シフトアシスト

トライアンフモーターサイクルズジャパンが7月14日、『スピードツイン1200 TFC』を発表した。トライアンフ・ファクトリー・カスタム（TFC）シリーズの第5弾となる世界限定750台のリミテッドエディションで、日本国内価格は289万9000円（税込）、デリバリー開始は9月を予定している。

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スピードツイン1200 TFCは、『スピードツイン1200 RS』をベースに、プレミアムコンポーネントと専用ディテールを組み合わせた2027年モデル。フロントとリアにはフルアジャスタブルのオーリンズ製サスペンションが採用され、プリロード・圧側・伸側減衰の調整が可能。フロントブレーキにはブレンボ製スタイレマM4.30ラジアルキャリパーとブレンボ製ラジアルマスターシリンダーが組み合わされている。

エキゾーストにはアクラポヴィッチ製ツインチタンメガホンサイレンサーエキゾーストにはアクラポヴィッチ製ツインチタンメガホンサイレンサー

エキゾーストにはアクラポヴィッチ製ツインチタンメガホンサイレンサーが装備され、270度クランクの1200cc ボンネビルツインが持つ個性的なサウンドを際立たせる。

スタイリング面では、専用カラー「オブシディアンゴールド」の燃料タンク、グロスラッカー仕上げのカーボンファイバー製外装、ブラックアウトフィニッシュが採用されている。

クリップオンハンドルとバックステップによりアグレッシブなライディングポジションが実現されており、ブラックレザーとスポーツスエードを組み合わせたワンピースベンチシートにはリブ加工とハンドステッチが施されている。ビレットアルミニウム製トップヨークには各車固有のエディションナンバーがレーザー刻印され、サイン入りの正規証明書（Certificate of Authenticity）が付属する。

削りだしのトップヨークと専用バッジ削りだしのトップヨークと専用バッジ

エンジンは水冷並列2気筒・SOHC・270度クランクの1200cc（ボア97.6mm×ストローク80.0mm）で、最高出力105PS／7750rpm、最大トルク112Nm／4250rpmを発生。電子制御スロットルはスポーツ・ロード・レインの3ライディングモードに対応し、トライアンフ・シフトアシスト（クイックシフター）、オプティマイズドコーナリングABS、トラクションコントロールも搭載されている。タイヤはメッツェラー製レーステックRR K3（前120/70 R17・後160/60 R17）が装着される。装備重量は215kg、シート高は810mm、燃料タンク容量は14.5リットル。

TFCシリーズは2019年にスタートし、『スラクストンTFC』『ロケット3 TFC』、2モデルの『ボバーTFC』に続く5番目のモデルが今回のスピードツイン1200 TFCとなる。

専用カラー「オブシディアンゴールド」に輝く、美しいタンクとロゴ専用カラー「オブシディアンゴールド」に輝く、美しいタンクとロゴ
《ヤマブキデザイン》

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